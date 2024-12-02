Erken emeklilik için büyük fırsat! Asgari ücret zammı ile 60 bin liranın üzerinde zam geliyor: SGK primi için son günler

02 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:32

Yılın son günleri az bir zaman kala milyonlarca kişi asgari ücret artışını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmaları da zamlanacak. 1 Ocak itibariyle yüzde 40’lık bir zam ile askerlik borçlanması 40 bin, doğum borçlanması ise 60 bin liranın üzerinde artış gösterecek. Ancak 31 Aralık’a kadar başvuru yapanlar, mevcut SGK prim oranlarıyla daha uygun maliyetle borçlanarak erken emeklilik avantajını değerlendirebilir. İşte 2025 yılı için borçlanma ücretleri ve ayrıntılar...

Asgari ücret​ zammı​ için geri sayım başladı. 2025​ yılı için asgari ücret görüşmelerinin 10 Aralık’ta başlayıp yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Şu an geçerli olan 2024 yılı brüt asgari ücret 20.002 TL, net ise 17.002 TL. Yüzde 30-45 arasında zam konuşulan 2025 asgari ücret artışı, yalnızca çalışanları değil, prim borçlanması yapmayı düşünenleri de doğrudan etkileyecek. Özellikle askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları önemli ölçüde etkilenecek. 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanma başvuruları mevcut asgari ücret üzerinden yapılacak. Bu da emekli olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

BORÇLANMA MALİYETLERİNDE ÖNEMLİ FARKLAR

2024 yılı asgari ücretine göre bir aylık prim borçlanması için minimum ödeme miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 32’si olan 6.400 TL. Yurtdışı borçlanmalarda ise bu oran yüzde 45’e yükseliyor. Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Örneğin, 12 aylık askerlik/doğum borçlanması: 76.807 TL. 12 aylık yurtdışı borçlanması: 108.010 TL. 2025’te asgari ücrete yapılacak olası %30-45’lik zamla bu tutarlar sırasıyla 99.849 TL - 107.530 TL ve 140.413 TL - 156.615 TL seviyelerine çıkabilir.

BAŞVURU AVANTAJI

31 Aralık’a kadar başvuranlar, 2024 yılı asgari ücretine göre hesaplanacak prim borçlanması avantajından yararlanabilir. Başvuru yapmak için ödeme zorunluluğu bulunmuyor; hesaplamalar mevcut ücret üzerinden yapılırken ödemeler 2 ay sonraya ertelenebiliyor. Eğer ödeme yapılamazsa, başvuru iptal ediliyor ancak yeniden başvuru hakkı saklı tutuluyor.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Askerlik borçlanması: Erkek sigortalılar, askerlikte geçen sürelerini prim günlerine ekleyebilir.

Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra doğan üç çocuk için toplam 2160 güne kadar borçlanma yapabilir.

Yurtdışı borçlanması: Gurbetçiler, yurtdışında çalıştıkları süreleri prim günlerine ekleyebilir.

Bağ-Kur İhyası: Geçmişte ödenmeyen Bağ-Kur primleri, ihya yöntemiyle tamamen ödenerek sigortalılık süresine eklenebilir.

SON GÜN 31 ARALIK

Örneğin, EYT kapsamındaki bir sigortalı, emeklilik için 600 güne ihtiyaç duyuyorsa askerlik borçlanması yaparak prim eksiğini kapatabilir. 31 Aralık’a kadar başvurduğunda, hesaplama mevcut asgari ücrete göre yapılacak ve daha az ödeme yapması mümkün olacak. Borçlanmayı düşünenlerin, artan maliyetlerden etkilenmemek için 2024 yılını bitmeden harekete geçmeleri öneriliyor. Başvuru e-devlet üzerinden ya da SGK müdürlüklerinden kolayca yapılabilir.