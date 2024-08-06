Erzincan'da toplu taşımaya zam! İşte yeni tarife... 

06 Ağustos 2024 19:54 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:56

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Yerel seçimlerin ardından belediyelerdeki zam furyası devam ediyor. İstanbul'a geçtiğimiz aylarda gelen zammın ardından bugün de Erzincan'da ulaşıma zam geldi.



Özel halk otobüsü ücretlerine zam haberini Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon duyurdu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 62. maddesi gereğince 07 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni özel halk otobüsü ücret tarifesini açıkladı.

BAŞKAN LİMON GİDERLERİ HATIRLATTI

Başkan Limon, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere, araç yedek parçaları ve bakım-onarım giderlerinde yaşanan artışların, aynı zamanda 2024 yılı 7 aylık enflasyon oranının %28,76 olarak belirlenmesinin zam kararını zorunlu kıldığını belirtti.