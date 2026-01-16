Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Ekonomi
Editor
Editor
 Banu İriç

Esenboğa Havalimanı'nda iki büyük yenilik! Bakan Uraloğlu metro için tarih verdi

Başkent Ankara'nın ulaşım noktası Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ile tamamlayıcı tesisleri tamamlanarak halkın kullanımına hazır hale getirildi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak açılışla beraber Ankara hava ulaşımını ciddi bir şekilde rahatlatması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çalışmalara ilişkin detayları duyurarak havalimanı metrosuyla ilgili de tarih verdi.

Esenboğa Havalimanı'nda iki büyük yenilik! Bakan Uraloğlu metro için tarih verdi
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
16.01.2026
19:05
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
19:05

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni kulesi ile yenilenen kapısının açılışı 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki yeniliklere dair TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Esenboğa Havalimanı'nda iki büyük yenilik! Bakan Uraloğlu metro için tarih verdi

YENİ PİST VE KULE HİZMETE ALINIYOR

3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pist ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi hakkında konuşan Uraloğlu "Ankara'mızın geleceğini planlama yaklaşımıyla bize ileri yıllarda neler lazım bunu tespit edip 3. pistin yapılması gerektiğinin kararını verdik. Bununla beraber diğer pistlerin de ağır bakımlarını onarımlarını yapmış olacağız." dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda iki büyük yenilik! Bakan Uraloğlu metro için tarih verdi

Yeni kulenin teknolojik son model altyapıya sahip olduğunu söyleyen Uraloğlu "Esenboğa Havalimanının kapasite probleminin kalmadığını söyleyebilirim Her türlü dijital sistemlerimiz yapay zeka sistemlerimiz var. Nihai karar kişide olacağı için her tarafı görmesi lazım. yeni kulemiz yeni cihazlarla donatıldı ve 360 derece tüm havalimanını görebilir hale geldi." dedi.

ESENBOĞA METROSU İÇİN GERİ SAYIM

Esenboğa Havalimanı'nda yapılan yeniliklerle beraber Esenboğa Metrosu için de çalışmaların son sürat sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu tarih vererek "En geç 2030 faaliyette olacak." ifadelerini kullandı.

#Ekonomi
TGRT Haber
