Esenyurt Belediyesinden işsizliğe kalıcı çözüm

14 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:41

Esenyurt, İstanbul’un ilk ve tek istihdam fuarına ev sahipliği yapıyor. Esenyurt Belediyesinin düzenlediği 2024 İstihdam Fuarı’nda sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 240 firma, iş arayanlarla bir araya geldi.

Fuara ev sahipliği yapan Esenyurt​ Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Vatandaşlarımıza iş bulabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar 4 bin kardeşimizi iş sahibi yaptık. Beş yılda hedefimiz 100 bin istihdam​ sağlamak” dedi.

Türkiye GSMH’nın yüzde 7’sini karşılayan Esenyurt’ta, yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluştu. İlk kez düzenlenen Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı, işçi arayan firmalarla, iş arayan vatandaşları bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki fuarın açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden 240 firmanın katıldığı fuarda, sağlıktan teknolojiye, tekstilden otomotive kadar birçok sektörde iş gücü talepleri olan firmalar, adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak binlerce istihdam sağladı.

“SOSYAL DEVLETİN BOŞLUĞUNU SOSYAL BELEDİYECİLİKLE DOLDURUYORUZ”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, sosyal devletin yerine getirmesi gereken görevi de üstlendiklerini belirten Başkan Özer, “Sosyal devletin görevi kimsesizlerin kimsesi olmak, işi aşı olmayana iş aş bulmak, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği oluşturmak. Ne yazık ki iş başına geldikten sonra hükümetler, partiler belli bir süre sonra değişiyor. Bu bozuk yapı içerisinde giderek sosyal, hukuk ve benzeri hususlarda uzaklaşmalar oluyor. Bu neden Esenyurt Belediyesi olarak sosyal devletin, hükümetin yerine getirmesi gereken bir işi yapıyoruz ve insanlarımıza istihdam olanakları sunuyoruz. Onları iş sahibi yapabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. ‘Bu hükümetin işi’ diyerek, halkımıza sırtımızı dönmüyoruz. Sosyal devletin bırakmış olduğu boşluğu biz sosyal belediyecilikle doldurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 BİN KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTIK”

Göreve geldiği günden bu yana iş arayanlarla işverenleri buluşturarak, 4 binin üzerinde istihdam sağladıklarını söyleyen Başkan Özer, 5 yılın sonunda 100 bin istihdama ulaşacaklarının sözünü verdi. Özer şöyle konuştu: “Türkiye'nin iki büyük problemi var. Biri gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu da topluma işsizlik, adaletsizlik, eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yararlanamamak, kötü alışkanlıklara bulaşmak olarak yansıyor. Bizim bu vasatı ortadan kaldırmamız lazım. Şimdi bunun da en can alıcı noktası işsizlik. Maalesef işsizlik Türkiye'de resmi rakamlara göre çok arttı. Açıklanmayan rakamlara göre de iş gücü olarak talep edilen kesimin dörtte birinin işsiz olduğu tespit edilmiş. Esenyurt gibi büyük bir ilçede bu kardeşlerimize iş bulabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim bir istihdam ofisimiz var. Orada 35 arkadaşımızı bu iş için görevlendirdik. Göreve geldiğim günden bu yana 4 bin kardeşimizi iş sahibi yaptık. Beş yılda hedefimiz 100 bin istihdama ulaşmak. Bu işi daha görünür kılabilmek için bir fuar düzenledik. Bugün burada şirketler ve fabrikalarla iş arayan kardeşlerimizi bir araya getirdik.”

Konuşmasında fuara katılan tüm firmalara teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Özer, “İşsizlik, yoksulluk bizim en büyük problemimiz. Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı yoksul, yoksulların da önemli bir kısmı açlık sınırında. İşsizlik konusunda da zaten bıçak kemiğe dayanmış durumda. Mevcut ekonomideki kriz giderek boyutlanıyor. Akşam evine ekmek götürememenin derdinde olan milyonlarca insan var. Aynı durum bizim ilçemizde de yaşanıyor. Esenyurt’ta 3 bin tane fabrika var. Biz şimdi o fabrika sahiplerine, işletme sahiplerine şunu söylüyoruz; Burada kazandığınızın bir şükran bedeli olarak bu ilçede yaşayan insanlara dokunmalısınız. Onları istihdam edecek yeni iş olanakları oluşturmanız lazım. Bunu hem insani olarak hem vicdani olarak yapmalıyız. Biz de hizmetlerimizle oluşturulan katma değerin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Bu fuarın en büyük özelliklerinden biri bu; iş arayan kardeşlerimizle işçi arayan firmalarımızı buluşturmak” diye konuştu.

“ESENYURT BELEDİYESİ HER ZAMAN YANINIZDA”

Prof. Özer son olarak şunları ekledi: “Fuarımız üç gün sürecek ama sonrasında istihdam merkezimizde vatandaşlarımız istihdam edilmeye devam edecek. İş arayan kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum; Esenyurt Belediyesi her zaman yanınızda. Bir defa denediniz olmadı mı? Asla bundan vazgeçmeyin. Bir daha deneyin. Siz iş bulana kadar biz de o ısrarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkede bir kişi yatağa aç girerse kimse tok değildir. Bu ülkede bir kişi eşit değilse, kimse eşit değildir. Bu ülkede bir kişi bile özgür değilse, kimse özgür değildir. O nedenle hep birlikte danışarak, dayanışarak ilerleyeceğiz.”

‘ESBİM KADIN İSTİHDAMINDA ÖNCÜ’

Personel ihtiyaçlarının çoğunu ESBİM üzerinden sağladıklarını ifade eden firma yetkilisi Leyla Erol, “ESBİM ile özellikle kadın çalışanların istihdamı noktasında çok fazla personel alımı sağladık. Bu fuarın firmamıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz için katıldık. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan ESBİM’e teşekkür ederiz”

ESBİM İLE İŞ SAHİBİ OLDU ŞİMDİ İSTİHDAM SAĞLIYOR

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile her ay en az 3 mülakat düzenlediklerini söyleyen firma yetkilisi Hülya Yıldırım şöyle devam etti: “Bugün iş arayanlarla bir araya geldik. Ben de ilk işimi ESBİM’de bulmuştum. Onun için burası benim için çok değerli. Şimdi de personel alımı için buradayım.”

“BURADA DAHA HIZLI İŞ BULABİLİYORUZ”

Cihan İlkılıç, “Burada yüz yüze görüşerek kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. İş bulmamız daha da hızlanıyor. Belediye Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi. Filiz Yamaç ise “Çok memnunuz. Örnek bir çalışma. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kendimize en uygun işi seçme imkanımız oluyor.” diyerek memnuniyetini belirtti.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı, 16 Ekim tarihine kadar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.