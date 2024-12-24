Eski AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi!

24 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:40

Sürpriz bir kararla bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Açıklanan ücrete eski AK Partili isimlerden tepki geldi.

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

"22 YILLI POLİTİKAYLA UYUŞMADI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24., 25. ve 26. AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar yeni ücrete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tayyar yüzde 30 zamma, "AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi" yorumunu yaptı.

YILLIK ENFLASYONU HATIRLATTI!

Şamil Tayyar'ın X platformundan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi."

"ENFLASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASI ESAS..."

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından yüzde 30 zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birinci zamma ilişkin, "1- Enflasyonun kontrol altına alınması esas. 2- Şaşılacak bir husus yok. 3- Popülist yaklaşımların olmaması umut verici. 4- Sorumlu bir artış oranı. 5- Üretimin ve istihdamın sürekliliği de sağlanmış olacak. 6- Çok fazla denge gözetilmeliydi, gözetilmiş." dedi.