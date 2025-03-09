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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Eski araçlara akaryakıt satışı durduruluyor! Artık benzin vermeyecekler

Hava kirliliği ile mücadelede radikal bir adım atıldı. Hükümet, şehirdeki hava kalitesini iyileştirmek ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla eski araçlara yönelik yakıt satışını durdurma kararı aldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 10:57

Hindistan’ın başkenti Delhi'de yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan tarihinden itibaren 15 yaşından büyük benzinli ve 10 yaşından büyük dizel araçlara yakıt satışı yapılamayacak.

ESKİ ARAÇLARA AKARYAKIT SATIŞI DURDURULUYOR

Delhi yönetimi, daha önce eski araçların trafiğe çıkmasını yasaklamıştı. Ancak uygulamada ortaya çıkan zorluklar ve ihlaller nedeniyle yeni bir tedbir devreye sokuldu. Yetkililer, yasağın etkin şekilde uygulanabilmesi için şehrin çeşitli noktalarındaki akaryakıt istasyonlarına yapay zeka destekli kameralar yerleştirecek. Bu kameralar, yakıt almak isteyen araçların plakalarını anında tarayarak araç yaşını belirleyecek. Böylece eski araç sahiplerinin yasağı delme girişimlerinin önüne geçilecek ve kuralları ihlal eden sürücülere otomatik olarak ceza kesilecek.

1 NİSAN’DAN İTİBAREN 15 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA OLACAK

Yeni uygulamanın hava kirliliği seviyesini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Özellikle trafik kaynaklı kirliliğin yoğun olduğu Delhi'de, bu adımın hava kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlaması hedefleniyor.

DELHİ ESKİ ARAÇLARA KARŞI ÇEVRECİ MÜCADELEYİ HIZLANDIRIYOR

Bununla birlikte hükümetin eski araç sahiplerine yönelik herhangi bir teşvik veya tazminat programı açıklamaması, ekonomik açıdan dar gelirli araç sahipleri arasında endişeye yol açtı. Özellikle aracını değiştirme imkânı bulunmayan sürücüler, uygulamanın maddi zorlukları artıracağını belirtiyor.
Ayrıca Delhi hükümeti toplu taşımayı daha çevreci hale getirme konusunda önemli bir adım daha atıyor. Halihazırda sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanan otobüslerin aşamalı olarak elektrikli modellere dönüştürülmesi planlanıyor. Şu an şehirdeki 7 bin 600 otobüsün yaklaşık 2 bini elektrikli modellerden oluşuyor. Yetkililer yıl sonuna kadar filoya 8 bin yeni elektrikli otobüs daha ekleyerek bu dönüşümü hızlandırmak istiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan'a ait araba markaları nelerdir?
Hindistan'ın başlıca otomobil üretim şirketleri arasında Maruti Suzuki , Hyundai Motor India , Tata Motors , Ashok Leyland , Mahindra & Mahindra , Force Motors , Tractors and Farm Equipment Limited , Eicher Motors , Royal Enfield , Sonalika Tractors , Hindustan Motors , Hradyesh , ICML , Kerala Automobiles Limited
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