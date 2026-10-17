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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:56

Eski damadından kira isteyen kayınbaba için Yargıtay kararını verdi

Kızının boşandığı eski eşiyle ilgili kira talep eden kayınbabanın açtığı dava, mahkemede reddedildi. Dosyayla ilgili yapılan temyiz başvurusunda karar veren Yargıtay, mahkemenin reddini uygun buldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Eski damadından kira isteyen kayınbaba için Yargıtay kararını verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:56

3. Hukuk Dairesi kararına göre, 'da yaşayan bir kişi, 2020'de kızının eski eşine dava açtı. Davacı, kızının evli olduğu dönemde yaşadıkları ve kendi adına kayıtlı ev için kira talep ederken, eski damadının evlilik sürecinde kendisinden altın ve döviz cinsinden aldığı borçların da ödenmesini istedi.

HABERİN ÖZETİ

Eski damadından kira isteyen kayınbaba için Yargıtay kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir kişinin eski damadına açtığı davada kira talebinin reddini onarken, altın ve döviz borçlarına ilişkin verilen ret kararını bozdu.
İstanbul'da bir kişi, kızının eski eşine dava açarak evlilik sürecinde yaşadıkları ev için kira ve verilen altın ile döviz borçlarının ödenmesini talep etti.
Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hem kira hem de diğer borç iddiaları yönünden davanın reddine karar verdi ve istinaf başvurusu da reddedildi.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığı gerekçesiyle kira istemine ilişkin ret kararını hukuka uygun bularak onadı.
Döviz ve altın borçları konusunda ise davacının sunduğu, damadın el yazısıyla borç miktarları ve 'aldım' ifadesi yer alan kağıdın adi senet niteliğinde olduğu ve mahkemece değerlendirilmediği belirtilerek karar bozuldu.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

DAMATTAN "BOŞANMAYI KABULLENEMEDİ" İDDİASI

Davalı eski damat ise herhangi bir borcunun bulunmadığını, evli olduğu dönemde davacının kızıyla söz konusu evde yaşadıklarını ve aralarında kira ilişkisi olmadığını savundu, eski kayınpederinin boşanmayı kabullenemediğini ileri sürdü.

Eski damadından kira isteyen kayınbaba için Yargıtay kararını verdi

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Yargılamayı yapan 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem kira hem de diğer borç iddiası yönünden davanın reddine karar verdi.

Eski damadından kira isteyen kayınbaba için Yargıtay kararını verdi

Davacı kayınpeder, istinaf başvurusunun da reddi üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira istemi yönünden ret kararını hukuka uygun bularak onadı, iddia olunan diğer borçlar yönünden ise bozma kararı verdi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Dairenin, kira istemine ilişkin kararının gerekçesinde, söz konusu evin 5 yıl boyunca davacının eski damadı ile kızı tarafından kullanıldığı, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığı belirtilerek, "Mahkemece ret kararı verilmiş olması doğru görülmekle, davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Döviz ve altın cinsinden açılan dava yönünden ise gerekçede, davacı kayınpeder tarafından dava dosyasına, eski damat tarafından el yazısıyla yazılmış borç miktarları ile "aldım" ifadesi bulunan bir kağıdın sunulduğu belirtildi.​​​​​​​

"Adi senet, bir borç ve hak doğurmak ya da bir borcu veya hakkı kanıtlamak amacıyla düzenlenen, resmi makamların katılmadığı, taraflarca düzenlenen, borçlunun imzasını içeren yazılı belgedir." hükmüne yer verilen kararda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca bu tür belgelerin delil sayılacağı ifade edildi.

Belli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin taraflarca ispat edilmesi gerektiği belirtilen kararda, "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, belirtilen hususların ve adi senet olarak kabul edilebilecek belgenin mahkeme tarafından değerlendirilmediği​​​​​​​, bunun hukuka aykırı olduğu, bu nedenle bozma kararı verildiği kaydedildi.

 

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#İstanbul
#Büyükçekmece
#Yargıtay
#Asliye Hukuk Mahkemesi
#Hukuk Dairesi
#Ekonomi
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