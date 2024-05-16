Esnaf Kefalet kredisinde faiz arttı! Ödemeler yeni oran üzerinden yapılacak

16 May 2024 15:02 - Güncelleme : 16 May 2024 15:11

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri duyurdu. Esnaf Kefalet kredilerinde faiz arttı. Esnafa tek tek SMS atıldı. Oranın yüzde 100 oranda arttırıldığı ifade edildi. Bu faiz artışından, daha önce çekilen ve ödemesi devam eden esnaf kredileri de etkilenecek.

ESNAFA BİLGİLENDİRME SMS’İ ATILDI

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, söz konusu faiz artışı kararının ardından esnafa, “Kooperatifimizden kullanmış olduğunuz değişken faizli işletme kredisinin faiz oranı, Halk Bankası tarafından değiştirilmiştir. Kredileriniz, yeni faiz oranı üzerinden tahsil edilecektir” şeklinde SMS’ler gönderildi.

ESNAF KARARA TEPKİ GÖSTERDİ, KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Faiz artışı kararı, esnaf tarafından büyük tepki çekerken, bazı illerdeki esnaf odaları başkanlarının Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB), bankaya yazı göndermek üzere hazırlık yaptığı ve karara itiraz edecekleri ifade edildi.

TESKOMB: FEVERAN EDECEK BİR ŞEY DEĞİL

Aynı zamanda AK Parti Yozgat Milletvekili de olan TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ise Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, faizlerin bir yıldır artırılmadığı için artırıldığını ve bu artışın da cüzi bir miktarda tutulduğunu söyledi. Akgül “Piyasa faizleri, yüzde 58’lere kadar çıktı. Banka, bir senedir bu artışları yansıtmak istiyordu fakat bu zamana kadar yansıtılmadı. Esnafın kullandığı kredi faizinin faizler arttığında artması gerekiyordu, indiğinde de inmesi gerekiyordu. Bugüne kadar faizler defalarca arttı ama hiç esnafa yansıtılmadı. Yüzde 7,5 faiz, yüzde 17 oldu; yüzde 30 veya yüzde 60 olmadı. Sadece cüzi bir miktar artmış oldu. Şu anda krediler durmuş vaziyette. Bu yapılamazsa kredi kullanılamayacak ki, bu daha kötü. Bununla beraber krediler açılmış oldu. Feveran edecek bir şey değil, öyle bir şey olsa önce ben karşı çıkarım. Merkez Bankası, faizleri düşürmeye başlarsa da faizler düşecek” diye konuştu.

MUHALEFETTEN TEPKİ GELDİ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise esnafın Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranlarının arttırılmasına tepki gösterdi.

Ekonomim ‘in haberine göre Akay, açıklamasında, “Esnafın, Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranlarında fahiş artışa gitmesi zor günler geçiren esnafı daha da zor soktu. Borcunu borçla kapatan, sattığı ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamayan, dağ gibi biriken krediler karşısında çaresizce iflasa sürüklenen esnaflara bir darbe de Kefalet Kredi Kooperatiflerinden geldi. Esnaf kefalet kredilerinde yüzde 100’e varan faiz artışı esnafın içinde bulunduğu durumu daha da çıkmaza soktu.” dedi.

“2018 yılından bu yana 551 bin 998 esnaf, bu yılın ilk dört ayında ise 30 bin 711 esnaf kepenk kapattı.” diyen Akay, “Borç yükü altında ezilen esnafın kredi musluklarını kapatmak, esnafı doğrudan iflasa sürükleyecek bir hamledir. Sattığını yerine koyamayan, borç yükü altında ezilen, aldığı kredilerle dükkanını döndürmeye çalışan esnaf çektiği kredinin faizini nasıl ödeyecek? Yapılan bu faiz hamlesi zor durumda olan esnafı daha da zora sokacak, birçok esnafın iflas etmesine kapı aralayacaktır. İktidarın ve Kooperatif yöneticilerinin bu karardan ivedilikle dönmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.