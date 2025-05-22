Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü faiz indirimli kredi destek programında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken esnaf ve zanaatkarların en büyük destekçisi oldu. İşte dev kredi miktarı...
Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlar için yürüttüğü faiz indirimli kredi destek programında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Nisan 2025 sonu itibariyle esnafa sağlanan toplam kredi desteği 615,4 milyar liraya ulaştı. Bu rakamla 600 milyar liralık psikolojik sınır aşılmış oldu.
Bakanlığın verilerine göre, sadece son üç yılda esnafa yönelik kredi dağılımı şöyle:
Kredilerin sektörel dağılımında üç başlık öne çıkıyor:
Ticaret Bakanlığı esnafın finansmana daha kolay ulaşması için kredi koşullarında da önemli iyileştirmelere gitti. Bu doğrultuda;
Ticaret Bakanlığı, girişimciliği desteklemek adına sıfır faizli özel kredi programlarını da hayata geçirdi. Bu kapsamda Genç Girişimci Kredisi kapsamında 768 kişiye 145,5 milyon TL, Usta Girişimci Kredisi ile 255 kişiye 18,9 milyon TL, Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kredisi kapsamında 270 kişiye 17,3 milyon TL destek sağlandı.
Ayrıca 13.829 esnaf, işyeri ve taşıt alımları için yatırım kredisi kullanarak toplamda 8,9 milyar TL’lik kaynak elde etti.
6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, afet bölgesindeki esnafa özel kolaylıklar sağlandı. Geri ödemeler iki kez altı ay ertelenirken, gecikmiş borç faizleri silindi. Bölgedeki 27.202 esnafa toplam 6,73 milyar TL faiz indirimli kredi verildi.
Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârların finansmana daha düşük maliyetle erişebilmesi, yatırım yapabilmesi ve istihdam yaratabilmesi için kredi desteklerinin kararlılıkla süreceğini vurguluyor. Yeni hedef, güçlü ve sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi inşa etmek.