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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü faiz indirimli kredi destek programında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken esnaf ve zanaatkarların en büyük destekçisi oldu. İşte dev kredi miktarı...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:02

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlar için yürüttüğü faiz indirimli kredi destek programında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Nisan 2025 sonu itibariyle esnafa sağlanan toplam kredi desteği 615,4 milyar liraya ulaştı. Bu rakamla 600 milyar liralık psikolojik sınır aşılmış oldu.

Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

3 YILDA 330 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bakanlığın verilerine göre, sadece son üç yılda esnafa yönelik kredi dağılımı şöyle:

  • 2023’te 441.151 esnafa toplam 164 milyar TL,
  • 2024’te 232.192 kişiye 114,8 milyar TL,
  • 2025’in ilk dört ayında ise 86.416 kişiye 51,5 milyar TL’lik kredi kullandırıldı.
  • Toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar liraya ulaşırken, kredili esnaf ve sanatkâr sayısı ise 791 bini geçti.
Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

EN ÇOK DESTEK ALAN SEKTÖRLER

Kredilerin sektörel dağılımında üç başlık öne çıkıyor:

  • Toptan ve Perakende Ticaret: 82 milyar TL
  • Ulaştırma ve Depolama: 72 milyar TL
  • İmalat: 22,3 milyar TL
  • Bunun dışında tarım, turizm, eğitim ve sağlık gibi 18 farklı başlıkta da finansman sağlanıyor.
Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

KREDİ ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

Ticaret Bakanlığı esnafın finansmana daha kolay ulaşması için kredi koşullarında da önemli iyileştirmelere gitti. Bu doğrultuda;

  • İşletme kredisi üst limiti 1 milyon TL’ye, yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon TL’ye çıkarıldı.
  • 5 yaşa kadar ikinci el araçlar da yatırım kredisine dahil edildi.
  • Geri ödeme süresi 36 aydan 48 aya uzatıldı.
  • Taksit aralıkları isteğe bağlı olarak 3 aydan 6 aya yükseltildi.
  • Faaliyete başlama süresi şartı 6 aydan 3 aya indirildi.
  • Esnafın üstlendiği faiz oranı %29’dan %25’e düşürüldü.
  • Hazine sübvansiyon oranı ise %20’den %50’ye çıkarıldı.
Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı

GENÇ VE USTA GİRİŞİMCİYE SIFIR FAİZLİ DESTEK

Ticaret Bakanlığı, girişimciliği desteklemek adına sıfır faizli özel kredi programlarını da hayata geçirdi. Bu kapsamda Genç Girişimci Kredisi kapsamında 768 kişiye 145,5 milyon TL, Usta Girişimci Kredisi ile 255 kişiye 18,9 milyon TL, Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kredisi kapsamında 270 kişiye 17,3 milyon TL destek sağlandı.

Ayrıca 13.829 esnaf, işyeri ve taşıt alımları için yatırım kredisi kullanarak toplamda 8,9 milyar TL’lik kaynak elde etti.

Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı
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DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DESTEK

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, afet bölgesindeki esnafa özel kolaylıklar sağlandı. Geri ödemeler iki kez altı ay ertelenirken, gecikmiş borç faizleri silindi. Bölgedeki 27.202 esnafa toplam 6,73 milyar TL faiz indirimli kredi verildi.

Esnafa faiz indirimli rekor kredi! Kalem kalem açıklandı
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ESNAF EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLARAK DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârların finansmana daha düşük maliyetle erişebilmesi, yatırım yapabilmesi ve istihdam yaratabilmesi için kredi desteklerinin kararlılıkla süreceğini vurguluyor. Yeni hedef, güçlü ve sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi inşa etmek.

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
#Düşük Faizli Kredi
#esnaf ve sanatkarlar
#faiz indirimli kredi
#Ekonomi
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