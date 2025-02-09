Esnafa özel elektrik faturası mı geliyor?

Esnafın elektrik faturası cep yakıyor. TESK, çözüm için yetkililere seslendi, esnaf ve sanatkarlar için elektrik faturalarında özel bir tarife uygulanması uygulanmasını talep etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik faturalarının esnaf ve sanatkârlar için daha uygun hale getirilmesi için çağrıda bulundu.

TESK’TEN ESNAF İÇİN ÇARPICI ÇAĞRI

Küçük esnaf büyük faturalarla mücadelede. Çözüm için gözler yetkililerde. Elektrik tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, enerji maliyetlerinin esnaf üzerindeki yükünü anlattı.

TESK Başkanı Palandöken'in açıklamaları şöyle;

"Bildiğiniz üzere enerjimizin yüzde 75'ini dışarıdan temin ediyoruz. Zaten faturalardaki yükseklik nedeniyle vatandaşlar, aile bireyleriyle birlikte odadan odaya geçerken bile elektriği takip eder hale geldi. Ancak ticarethaneler ile küçük esnaf dükkânlarında bu tasarrufu sağlamak daha zor. Bu nedenle, eski tarifelerin belirli bir süre uygulanması ve enflasyonun düşürülmesi önemlidir."

ESNAFI AYAKTA TUTMAK İÇİN TARİFELER YENİDEN DÜZENLENMELİ

Palandöken, "Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkâr ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Biliyorsunuz artık güvenlik kameraları, gece aydınlatmaları ve bozulacak ürünler için çalışan dolaplar gibi unsurlar elektrikle çalışıyor. Sebze ve meyvelerde bile soğutuculara ihtiyaç var ve bunların maliyetleri artıyor. Bu durum tekrar gözden geçirilmeli ve vatandaşın tasarruf yapmasını desteklemek amacıyla kamu spotları, medya ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalıdır.

Zaten vatandaşlarımız, yüksek faturalar nedeniyle tasarruf yapmak zorunda kalıyor. Herkesin ortak şikâyeti elektrik ve doğal gaz faturalarının bütçelere ağır yük getirmesidir. Isınmada tasarruf nasıl sağlanabilir? Işıksız ne kadar oturulabilir? Bu konularda daha dikkatli olunması ve kilovat saatlerin düşürülmesi gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Ayrıca apartmanlarda ve sebze-meyve üretiminde kullanılan elektrikli su sistemleri için ayrı tarifeler oluşturulmalıdır. Hayat pahalılığının en büyük nedeni bu girdi maliyetlerindeki artışlardır" açıklamasında bulundu.