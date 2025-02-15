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 | Ömer Faruk Dogan

Esnaftan evliliği taçlandıracak destekler! Evlilik kredisi için özel çeyiz paketleri hazırladırlar: İçinde 'yok' yok

Yeni evlenecek çiftlere bir müjde de esnaftan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırıyor. Bu destekten ilham alan Bayrampaşa Akvaryum ve Mobilya Çarşısı esnafı, çiftlerin tüm ev ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çeyiz paketi hazırladı. 159 bin TL değerindeki pakette yatak odası, oturma grubu, yemek takımı, beyaz eşya seti ve televizyon gibi birçok temel eşya bulunuyor. Esnaflar, kar amacı gütmeden hazırladıkları bu kampanya ile genç çiftlere destek olmayı amaçlıyor. Peki faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur? Kimler bu krediden faydalanabilir? İşte evlilik kredisi şartları, başvuru süreci ve çeyiz paketinin detayları…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Evlilik hazırlığında olan gençler için büyük bir fırsat sunan ve toplumun farklı kesimlerinden destek gören bu krediye mobilya sektörü de katkı sağlamaya başladı.

GENÇLERE ÖZEL ÇEYİZ PAKETİ HAZIRLADILAR

Mobilya ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Bayrampaşa Akvaryum ve Mobilya Çarşısı esnafı, çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla özel bir çeyiz paketi hazırladı. 159 bin TL olarak belirlenen bu özel pakette, yatak odası, oturma grubu, yemek odası takımı, beyaz eşya seti, zigon sehpa ve televizyon bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür H. Mehmet Karaçuha, faizsiz evlilik kredisi müjdesine çarşı olarak destek vermek istediklerini belirterek, 150 bin liralık krediye istinaden bu fiyata gençlerin evini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. "Tamamen bir ev düzüyoruz. Biz de devletimizin gençlere verdiği bu imkanı desteklemek istedik" dedi.

"HERKES KENDİ BÜTÇESİNE GÖRE ÜRÜN BULABİLİR"

Esnaf Aytunç Çoban, çarşıya gelen her vatandaşın kendi bütçesine göre ürün bulabileceğini belirtirken, kendisinin de burada esnaf olduğunu ifade etti ve şunları ekledi:

"Bu kampanyada biz de bütün esnaf olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu rakamları biz kar amacı gözeterek uygulamadık. Herkes elini taşın altına koydu ve güzel bir kampanya oluşturduk. Kampanyanın amacı da 'evlendiren kampanya', burada bütün çiftler, aileler evine uygun fiyatlı, kaliteli ürünler alabilir."

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacağını duyurdu. Evlilik kredisi başvuru şartları da duyurunun hemen ardından belli oldu. Buna göre çiftlerde aranan şartlar şu şekilde:

- 18-29 yaş aralığında olmaları,

- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları,

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvurusu yapmak için ilk adım olarak, genç çiftlerin e-Devlet Kapısı üzerinden "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" uygulamasına giderek "Yeni Başvuru" butonuna tıklamaları ve gerekli aşamaları tamamlamaları gerekiyor. Her bireyin eş adayı ile birlikte başvuru şartlarını karşılamış olmaları gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİ 2025 YILINDA NE KADAR?

Evlilik kredisi uygulaması, evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesini amaçlıyor. Başvurusu onaylanan kişilere 2 yılı geri ödemesiz toplam 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği sunulacak.

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI NEDİR?

Evlilik kredisi başvurusu yapmadan önce belirlenen yaş sınırı hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu destekten 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış gençlerin faydalanabileceğini duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik kredisi nedir?
Evlilik kredisi ile evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanıyor.
ETİKETLER
#evlilik
#beyaz eşya
#faizsiz kredi
#mobilya
#evlilik kredisi
#Gençlere Destek
#Evlilik Paketi
#Çiftler
#Aileyi Destekleme
#Ekonomi
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