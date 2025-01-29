Esnek çalışma modeli geliyor! Günde 10 saat çalışıp 3 gün izin yapılabilecek: Düzenlemenin detaylarını tek tek paylaştı

29 Ocak 2025 10:53 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:08

Hükümet, esnek çalışma modelleri için harekete geçti. Uzun süredir beklenen düzenlemenin ayrıntılarını Mali Müşavir Murat Bal paylaştı. Yeni modelle, isteyen çalışanlar haftada 4 gün, günde 10 saat çalışarak 3 gün izin yapabilecek. Peki, hangi sektörler bu düzenlemeden yararlanabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Türkiye’de çalışma hayatında önemli bir değişiklik kapıda. Haftada 4 gün çalışma modeli hayata geçiyor. Uzun süredir gündemde olan esnek çalışma sistemi, çalışanlara haftalık 40 saatlik mesailerini 4 gün boyunca 10 saat çalışarak tamamlama imkânı sunacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NASIL UYGULANACAK?

TV100'de yer alan habere göre, Mali Müşavir Murat Bal, bu modelin dünya genelinde birçok ülkede uygulandığını belirterek, "Uzun zamandır beklenen esnek çalışma modeli nihayet Türkiye’de de uygulanmaya başlanacak. Çalışanlar haftada 4 gün, günlük 10 saatlik mesai yaparak toplamda 40 saatlik çalışma süresini tamamlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sistem, çalışanlar arasında farklı görüşlere neden oldu. Kimi çalışanlar haftada üç gün izin yapma fikrini memnuniyetle karşılarken, kimileri ise günlük mesai süresinin uzamasından dolayı endişelerini dile getiriyor.

KİMLER İÇİN AVANTAJLI OLACAK?

Özellikle çocuk sahibi anneler, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için bu modelin büyük bir kolaylık sağlayacağı düşünülüyor. Bal, "Çalışan anneler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için bu model oldukça faydalı olacak. Çalışma günlerinin azalması, onların hayatını daha düzenli planlamasına yardımcı olacak" dedi.

NE ZAMAN UYGULAMAYA GEÇECEK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, esnek çalışma modelinin bu yılın ortalarında uygulanmaya başlayacağını belirtti. Elmen, "Mart sonu ya da Nisan başında işverenler, çalışanlarına danışarak bu modele geçiş yapmaya başlayacaklar" şeklinde konuştu. İlk etapta ağır mesai saatlerine sahip tekstil sektörü gibi alanlarda uygulanması beklenen modelin, zamanla diğer sektörlere de yayılması öngörülüyor.

ZORUNLU FAZLA MESAİ OLACAK MI?

Yeni modelde, haftada 4 gün çalışmayı tercih edenler için günlük çalışma süresi 10 saat olarak belirlenecek. Böylece toplam haftalık çalışma süresi değişmeyecek. Konuyla ilgili konuşan Elmen, "Eğer işe zaten gidiyorsanız, birkaç saat fazla çalışıp üç gün izin yapmak daha avantajlı olabilir. Hem aileye, hem kişisel yaşama daha fazla zaman ayırmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Elmen sözlerini "Bu genelde tercih edilebilen bir sistem ve en azından genç nesli de sektörün içinde tutabilecek bir sisteme dönüşüyor aslında. Çünkü genç nesil artık sistemden çok çıkıyor, sıkılıyorlar çünkü, 2 ay çalışıyor aman ben diyor aldım maaşımı hadi tatile diyor, iki ay çalışmıyor. O yüzden sistemde tutmak için de uygulanabilir bir duruma döndü aslında bakarsanız" şeklinde tamamladı.