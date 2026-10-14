Espressolab’den dört ülkede yeni büyüme adımları

Almanya’da üç yıl içinde 100 mağazaya ulaşmayı hedefleyen şirket, Hollanda’daki açılışlarına Rotterdam’la başladı. Suriye’de yeni açılışlara hazırlanan şirket, Pakistan’daki yatırımlarını da sürdürüyor.

Kahve zinciri Espressolab, 24 ülkedeki varlığını genişletmeye ve mağaza ağına yeni noktalar eklemeye devam ediyor. Almanya, Hollanda, Suriye ve Pakistan’da yeni mağazalarını peş peşe hizmete açan şirket, Hollanda’da iki mağazadan ilkini Rotterdam’da açtı. Suriye’de ise üç mağazayı aynı dönemde açmaya hazırlanıyor. Pakistan’da daha önce 20 mağaza için anlaşma imzalayan şirket, ülkedeki açılışlarını da sürdürüyor.

Mevcut pazarlarda büyümesini sürdüren şirket, rotasına yeni coğrafyalar da ekliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde Hindistan, Çin ve ABD pazarlarına giriş yapmayı, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki varlığını ise büyütmeyi planlıyor.

Avrupa’da büyüme sürerken yeni pazarlar gündemde

Yeni mağaza açılışlarını ve şirketin Avrupa’daki planlarını değerlendiren Espressolab Yurt Dışı Operasyon Müdürü Gökçer Akdoğan, "Avrupa, köklü kahve kültürü ve gelişmiş tüketici beklentileriyle uluslararası stratejimizde öne çıkan bölgeler arasında. Tüketicilerin kahve kalitesi, mağaza deneyimi ve hizmet standartlarına verdiği önem, bizim iş yapış biçimimizle de örtüşüyor. Almanya ve Hollanda’da doğru lokasyonlar, sağlam operasyonel süreçler ve sürdürülebilir bir mağaza ağıyla ilerliyoruz. Bu ülkelerde oluşturacağımız ölçekle Avrupa’daki varlığımızı pekiştirmeyi ve dünya genelindeki ağımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.



Akdoğan, "Önümüzdeki dönemde büyüme planlarımızda dört ülke öne çıkıyor. Asya’da Hindistan ve Çin pazarlarına yönelik planlarımız üzerinde çalışıyoruz. ABD’de ilk mağazamızla bu pazara adım atmayı, halihazırda faaliyet gösterdiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise varlığımızı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Espressolab, Almanya’daki şube sayısını önümüzdeki üç yıl içerisinde 100’e çıkarmayı öngörüyor. Hollanda’da ikinci mağazası için çalışmalarını sürdüren şirket, Avrupa’daki ağını genişleterek bölgede uzun vadeli ve ölçeklenebilir bir yapı kurmayı planlıyor.

Orta Doğu ve Asya’da yeni yatırımlar devam ediyor

Bu iki bölgenin şirketin yurt dışı planlarındaki yerine ilişkin açıklamada bulunan Akdoğan, "Orta Doğu ve Asya, genç nüfusu, gelişen şehir yaşamı ve kahveye artan ilgisiyle önemli bir potansiyel taşıyor. Bu coğrafyalarda tüketici alışkanlıklarını ve pazarın dinamiklerini yakından takip ederek öncelikli alanlarımızı belirliyoruz. Suriye’de üç mağazamızın açılışına hazırlanırken Pakistan’da da yeni mağazalarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu adımların bölgedeki varlığımızı güçlendireceğine ve 1000 mağaza hedefimize giden yolculuğumuza ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

Şirket, farklı bölgelerde paralel ilerleyen yatırımlarıyla uluslararası mağaza ağını genişletiyor. Yeni ülkelere giriş, mevcut pazarlarda derinleşme ve ortak operasyon standartları çerçevesinde şekillenen stratejisiyle şirket, 1000 mağazalık vizyonuna farklı coğrafyalardaki konumunu kuvvetlendirerek ulaşmayı amaçlıyor.