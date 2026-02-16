Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Espressolab’den kahve üretiminde şeffaf ve izlenebilir sistem

Espressolab, kahve üretiminde şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım attı. Seedtrace iş birliğiyle, üretimden fincana uzanan süreci izlenebilir hale getirmeyi ve üretici emeğini tedarik zincirinde şeffaf biçimde ortaya koymayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Espressolab’den kahve üretiminde şeffaf ve izlenebilir sistem
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 11:26

Kahve, dünya genelinde milyonlarca üreticinin geçim kaynağı olmasının yanı sıra, iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen tarım ürünleri arasında. World Coffee Research verilerine göre, artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleri nedeniyle 2050 yılına kadar Arabica kahvesi için uygun tarım alanları yüzde 50’ye varan oranlarda azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tablo, küresel kahve sektörünün geleceğine dair riskleri de ortaya koyuyor.

Bu dönemde kahve üreticisinin korunması ve emeğinin görünür olması sürdürülebilirliğin en kritik başlıklarından. ve artan üretim riskleri karşısında özellikle küçük ölçekli üreticiler daha kırılgan hale gelmiş durumda. Tedarik zincirinde şeffaf ve üreticiyi merkeze alan uygulamalara olan ihtiyaç giderek artıyor.

Yerel üreticiye desteğin ve sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim kaynaklı baskı, üretim miktarından kahvenin kalitesine, sürekliliğinden üretici toplulukların ekonomik dayanıklılığına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 12,5 milyon küçük ölçekli kahve üreticisi, değişen iklim koşullarının etkisi altında üretim yapıyor. Marka olarak, Seedtrace iş birliği ile üretici emeğinin görünür olmasına katkı sağlayan bir yapı kurduk. Bugün içtiğimiz kahvenin yarınlara ulaşması ve hikayesinin devam edebilmesi için üreticiyi merkeze alan sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz."

Kahve üretimi büyük oranda küçük ölçekli üreticilerden

, yoğun olarak Orta ve Güney Amerika ile Afrika’nın tropikal kuşağında gerçekleşiyor. Brezilya, Kosta Rika, Kolombiya, Ruanda, El Salvador, Etiyopya küresel kahve üretiminin ana merkezlerinden. Bu ülkelerdeki kahve üreticileri ise büyük oranda küçük ölçekli üretici. Araştırmalar, çiftçilerin yüzde 95’inin 5 hektardan küçük arazilerde üretim yaptığını ortaya koyuyor.


Bu üretim modelinde, yerel üreticinin görünür olmasının katkılarına değinen Kefeli, "Kahve üretiminin bu kadar parçalı ve küçük ölçekli bir yapıya dayanması, üreticiyle doğrudan temas kurmayı çok daha önemli hale getirdi. Başta Kosta Rika, El Salvador, Brezilya ve Etiyopya olmak üzere kahve üretiminin yoğunlaştığı ülkelerde üreticilerle temas halindeyiz. Web sitemize, kahve çekirdeklerinin üretimden fincana kadar olan yolculuğunun şeffaf biçimde izlenebildiği Seedtrace harita sistemini de entegre ettik. Kahve severlere, içtiği kahvenin tadından öte nerede yetiştiğini, üreticisinin kim olduğunu, hangi yöntemle yapıldığının bütünsel izlerini sunuyoruz" dedi.

Kahve anonim bir ürün olmaktan çıktı

Kahve, çoğu zaman tüketiciyle yalnızca menşei bilgisi üzerinden buluşuyor. Espressolab ise Seedtrace iş birliğiyle bu yapıyı daha şeffaf hale getirme hedefinde. Bu model ile üreticiye görünürlük kazandıran, tüketiciye ise bütünsel ve şeffaf bilgi sunan bir yaklaşım geliştiriliyor.

Markanın seedtrace çerçevesinde sunduğu kahve paketlerinde çiftliğin adı, rakım bilgisi, işleme yöntemi, tadım notları ve üreticinin fotoğrafı gibi detaylar da mecvut. Böylece tüketici, elindeki kahvenin hangi koşullarda üretildiğini ve arkasındaki üreticiyi doğrudan görebiliyor; üretici emeği içinde kayıt altına alınmış oluyor.

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#iklim değişikliği
#tedarik zinciri
#Kahve Üretimi
#Küçük Üreticiler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.