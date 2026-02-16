Espressolab’den kahve üretiminde şeffaf ve izlenebilir sistem

Kahve, dünya genelinde milyonlarca üreticinin geçim kaynağı olmasının yanı sıra, iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen tarım ürünleri arasında. World Coffee Research verilerine göre, artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleri nedeniyle 2050 yılına kadar Arabica kahvesi için uygun tarım alanları yüzde 50’ye varan oranlarda azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tablo, küresel kahve sektörünün geleceğine dair riskleri de ortaya koyuyor.

Bu dönemde kahve üreticisinin korunması ve emeğinin görünür olması sürdürülebilirliğin en kritik başlıklarından. İklim değişikliği ve artan üretim riskleri karşısında özellikle küçük ölçekli üreticiler daha kırılgan hale gelmiş durumda. Tedarik zincirinde şeffaf ve üreticiyi merkeze alan uygulamalara olan ihtiyaç giderek artıyor.

Yerel üreticiye desteğin sürdürülebilirlik ve sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim kaynaklı baskı, üretim miktarından kahvenin kalitesine, sürekliliğinden üretici toplulukların ekonomik dayanıklılığına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 12,5 milyon küçük ölçekli kahve üreticisi, değişen iklim koşullarının etkisi altında üretim yapıyor. Marka olarak, Seedtrace iş birliği ile üretici emeğinin görünür olmasına katkı sağlayan bir yapı kurduk. Bugün içtiğimiz kahvenin yarınlara ulaşması ve hikayesinin devam edebilmesi için üreticiyi merkeze alan sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz."

Kahve üretimi büyük oranda küçük ölçekli üreticilerden

Kahve üretimi, yoğun olarak Orta ve Güney Amerika ile Afrika’nın tropikal kuşağında gerçekleşiyor. Brezilya, Kosta Rika, Kolombiya, Ruanda, El Salvador, Etiyopya küresel kahve üretiminin ana merkezlerinden. Bu ülkelerdeki kahve üreticileri ise büyük oranda küçük ölçekli üretici. Araştırmalar, çiftçilerin yüzde 95’inin 5 hektardan küçük arazilerde üretim yaptığını ortaya koyuyor.



Bu üretim modelinde, yerel üreticinin görünür olmasının katkılarına değinen Kefeli, "Kahve üretiminin bu kadar parçalı ve küçük ölçekli bir yapıya dayanması, üreticiyle doğrudan temas kurmayı çok daha önemli hale getirdi. Başta Kosta Rika, El Salvador, Brezilya ve Etiyopya olmak üzere kahve üretiminin yoğunlaştığı ülkelerde üreticilerle temas halindeyiz. Web sitemize, kahve çekirdeklerinin üretimden fincana kadar olan yolculuğunun şeffaf biçimde izlenebildiği Seedtrace harita sistemini de entegre ettik. Kahve severlere, içtiği kahvenin tadından öte nerede yetiştiğini, üreticisinin kim olduğunu, hangi yöntemle yapıldığının bütünsel izlerini sunuyoruz" dedi.

Kahve anonim bir ürün olmaktan çıktı

Kahve, çoğu zaman tüketiciyle yalnızca menşei bilgisi üzerinden buluşuyor. Espressolab ise Seedtrace iş birliğiyle bu yapıyı daha şeffaf hale getirme hedefinde. Bu model ile üreticiye görünürlük kazandıran, tüketiciye ise bütünsel ve şeffaf bilgi sunan bir yaklaşım geliştiriliyor.

Markanın seedtrace çerçevesinde sunduğu kahve paketlerinde çiftliğin adı, rakım bilgisi, işleme yöntemi, tadım notları ve üreticinin fotoğrafı gibi detaylar da mecvut. Böylece tüketici, elindeki kahvenin hangi koşullarda üretildiğini ve arkasındaki üreticiyi doğrudan görebiliyor; üretici emeği tedarik zinciri içinde kayıt altına alınmış oluyor.