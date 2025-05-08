Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Et döner zammına valilik müdahale etti! Yeni fiyat belli oldu

Et döner fiyatının 320 TL’ye çıkması Erzincan’da büyük tepki topladı. Vatandaşın şikâyeti üzerine devreye giren Erzincan Valiliği, lokantacılarla masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından fiyat geçici süreyle geri çekildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Et döner zammına valilik müdahale etti! Yeni fiyat belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 21:35

Son dönemde art arda gelen zamlarla vatandaşın sofrasındaki en temel lezzetlerden biri olan döner, Erzincan’da yeni bir fiyat tartışmasının merkezine oturdu. 100 gram et dönerin 320 TL’ye yükselmesi kamuoyunda tepki yaratırken, Erzincan Valiliği devreye girdi. Esnaf temsilcileriyle yapılan değerlendirme toplantısının ardından fiyatlar yeniden masaya yatırıldı.

Et döner zammına valilik müdahale etti! Yeni fiyat belli oldu

FİYATI GERİ ÇEKİLDİ

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya lokantacı esnafı da katıldı. Görüşmeler sonucunda, 100 gramlık porsiyon et dönerin fiyatının bir süreliğine 320 TL yerine 290 TL’den satılmaya devam edilmesine karar verildi. Kararın, hem vatandaşın alım gücünü gözetmek hem de esnafı mağdur etmemek amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, bu uygulamanın geçici olduğunu vurgularken, ilerleyen dönemde piyasa koşullarına göre yeni değerlendirmeler yapılabileceğini ifade etti. Erzincan'da alınan bu karar, gıda fiyatlarına yönelik yerel düzeyde atılan somut adımlardan biri olarak dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin çay markasını satın almışlardı! 6 yılın ardından satışa çıkardılar
ETİKETLER
#enflasyon
#valilik
#esnaf
#erzincan
#döner
#telefon konuşması yapma
#fiyat artışı
#gıda fiyatları
#Fiyat Düzenleme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.