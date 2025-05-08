Et döner zammına valilik müdahale etti! Yeni fiyat belli oldu

Son dönemde art arda gelen zamlarla vatandaşın sofrasındaki en temel lezzetlerden biri olan döner, Erzincan’da yeni bir fiyat tartışmasının merkezine oturdu. 100 gram et dönerin 320 TL’ye yükselmesi kamuoyunda tepki yaratırken, Erzincan Valiliği devreye girdi. Esnaf temsilcileriyle yapılan değerlendirme toplantısının ardından fiyatlar yeniden masaya yatırıldı.

FİYATI GERİ ÇEKİLDİ

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya lokantacı esnafı da katıldı. Görüşmeler sonucunda, 100 gramlık porsiyon et dönerin fiyatının bir süreliğine 320 TL yerine 290 TL’den satılmaya devam edilmesine karar verildi. Kararın, hem vatandaşın alım gücünü gözetmek hem de esnafı mağdur etmemek amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, bu uygulamanın geçici olduğunu vurgularken, ilerleyen dönemde piyasa koşullarına göre yeni değerlendirmeler yapılabileceğini ifade etti. Erzincan'da alınan bu karar, gıda fiyatlarına yönelik yerel düzeyde atılan somut adımlardan biri olarak dikkat çekti.