Karkas sığır etinin fiyatlandırılmasında hesap değişti. Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesine göre pazar fiyatının belirlenmesine göre artık soğuk değil sıcak ağırlık esas alınacak.

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HABERİN ÖZETİ Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı Sığır karkas etinin fiyatlandırılmasında artık sıcak karkas ağırlığı esas alınacak. Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SIĞIR ETİNİN PAZAR FİYATI SICAK KARKAS AĞIRLIĞINA GÖRE BELİRLENECEK

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.