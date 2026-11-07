Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

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İstanbul
Karkas sığır etinin fiyatlandırılmasında hesap değişti. Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesine göre pazar fiyatının belirlenmesine göre artık soğuk değil sıcak ağırlık esas alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.
Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.