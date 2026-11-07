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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:40

Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınarak belirlenecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler de Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:40

Karkas sığır etinin fiyatlandırılmasında hesap değişti. Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesine göre pazar fiyatının belirlenmesine göre artık soğuk değil sıcak ağırlık esas alınacak.

HABERİN ÖZETİ

Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Sığır karkas etinin fiyatlandırılmasında artık sıcak karkas ağırlığı esas alınacak.
Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek.
Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Et fiyatlarında hesaplamalar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

SIĞIR ETİNİN PAZAR FİYATI SICAK KARKAS AĞIRLIĞINA GÖRE BELİRLENECEK

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

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ETİKETLER
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Resmî Gazete
#Hayvancılık Genel Müdürlüğü
#Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü
#Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
#Ekonomi
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