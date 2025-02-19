Et ve Süt Kurumu devreye girdi! Ramazan öncesi kırmızı et hamlesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair iddialar gündemde yerini alırken, Et ve Süt Kurumu’ndan (ESK) konuyla ilgili açıklama geldi.

SPEKÜLATİF HAREKETLER VE PİYASA DENGESİ

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, et piyasasında arz sorunu yaşanmadığını, ancak fiyat artışlarının spekülatif hareketlerden kaynaklandığını belirtti. Üreticilerin kesimi geciktirdiğini ancak talebin devam ettiğini vurgulayan Kayhan, kurum olarak kasaplık hayvan ve karkas et tedarikini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı mücadele ettiklerini ve piyasa istikrarını korumak için gerekli adımları attıklarını dile getirdi.

RAMAZAN ÖNCESİ ÖNLEMLER

Kayhan, ESK’nın piyasayı düzenleme görevini yerine getirdiğini belirterek, üreticilerin maliyetlerini göz önünde bulundurduklarını ve tüketicilerin alım gücünü korumak için adil fiyat politikalarının uygulanması adına gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Ramazan ayı öncesinde kasaplık hayvan ve karkas et tedarikinin tamamlandığını açıklayan Kayhan, arz sıkıntısının olmadığını ve fiyat dalgalanmalarının spekülatif nedenlere dayandığını vurguladı.

REKABETİN KORUNMASI VE YENİ DESTEKLEME MODELİ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de piyasadaki spekülatif hareketlerin yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Çelik, yeni destekleme modeliyle gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, verimli, sürdürülebilir ve kayıtlı üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Yetkililer, kırmızı et fiyatlarında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.