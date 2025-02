Bakan Yumaklı açıkladı! Ramazan'da kırmızı ete zam olacak mı?

05 Şubat 2025 12:01 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:07

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla deprem bölgesinde yürütülen faaliyetleri masaya yatırdı. Yumaklı ayrıca, Ramazan ayında kırmızı et ihtiyacı sebebiyle fiyat artışı olmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedarikinin yapıldığını bildirdi.

Kırmızı et fiyatları için UKON'dan açıklama

İstanbul'da Ramazan öncesi kırmızı et kararı! Denetimler artırılacak, fiyatlar sabitlenecek

Et ve Süt Kurumu'ndan Ramazan'a özel önlem: 40 bin alımla fahiş fiyatların önüne geçilecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamalarda deprem bölgesindeki kayıplara ve telafisi için yapılan faaliyetlere ve Ramazan'da kırmızı et fiyatlarının artmaması için alınan tedbirlere değindi.

"RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi denetimlerin sıkılaştığını belirterek, gıda komitesindeki 3 bakanlığın perakendecilere ikazda bulunduğunu aktardı.

İbrahim Yumaklı'nın konu ile ilgiyi açıklaması şöyle oldu:

"Bakanlığımız gereken takibi yapıyor. Perakendecilere uyarı yaptık. Ramazan ayında fahiş fiyata karşı denetimler sürecek.

"RAMAZANDA ET FİYATI ARTIŞINA GEÇİT YOK"

İbrahim Yumaklı, konu ile ilgili olarak "Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan ayında kırmızı et ihtiyacı sebebiyle fiyat artışı olmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedarikini yaptık. Herhangi bir ihtiyacımız olmayacak, fazlasıyla var." dedi.

Ülkemizde herhangi bir ürünün fiyatı arz eksikliği nedeniyle artma eğiliminde değil. Geçtiğimiz ay perakendecilerle bir araya geldik. Değerlendirme yaptık. İkazlarımızı yaptık, onların bu sürece ilişkin taleplerini ve görüşlerini aldık. Ben inanıyorum ki, Ramazan öncesi bu tür şeyler yaşamayacağız, yaşasak da lokal olacak, ona da devlet olarak müdahil olacağız.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Farklı bir atmosfer Ramazan. Başka günlerde indirim olurken Ramazan'da artırım davranışı sergiliyoruz? Pandemiden bu yana gelen kırılganlık oldu insanların davranışlarında. Herkes önünü görebiliyor. Kimsenin maliyetinin üzerine makul kârına bir şey denmiyor. Denetimlerimiz devam edecek. Güvenilir gıda anlamında rastladığımız uygunsuzlukları Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz.

"MARKET GRUPLARI ET FİYATINI SABİTLEDİ"

Ülkemizdeki kırmızı et üretimine ilişkin yapacaklarımızı söyledik. Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan'da kırmızı ette fiyat artışına sebep olunmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedariğini yaptık. Fazlasıyla var şu an itibarıyla. Buradaki amacımız üreticilerin zarar etmesi değil. Fahiş fiyat artışını engellemek istiyoruz. ESK önemli ölçüde tedariğini yaptığı market grupları da et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdular. Biz bu tür açıklamaların artarak devam etmesini diliyoruz."