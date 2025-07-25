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 | Efe Demir

Miras kavgasında kan donduran olay! Evladını gözünü kırpmadan öldürdü

Adana'da bir baba, miras yüzünden tartıştığı 2 oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Oğullardan birisi hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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Miras kavgasında kan donduran olay! Evladını gözünü kırpmadan öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:50

'nın Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde 24 Temmuz günü akşam saatlerindemeydana gelen olayda, baba E.K. (69), oğulları Nihat (42) ve Mesut K. (34) ile miras yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Miras kavgasında kan donduran olay! Evladını gözünü kırpmadan öldürdü


Kavga sırasında baba E.K., ile oğulları Nihat ve Mesut K.'ye defalarca ateş açarak kaçtı. Ağabey ve kardeşi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Miras kavgasında kan donduran olay! Evladını gözünü kırpmadan öldürdü

1 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nihat K.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralanan Mesut K.'yi hastaneye kaldırdı. Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede baba E.K.'yi yakaladı.

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ETİKETLER
#adana
#ölüm
#cinayet
#av tüfeği
#yasa
#Aile Tartışması
#Olayın Adresi:seyhan
#Yaşam
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