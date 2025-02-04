Kırmızı et fiyatları için UKON'dan açıklama

04 Şubat 2025 14:23 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:26

UKON, ramazan ayının ve sonrasında turizm sezonunun başlamasıyla otellerin et talebinin arttığına dikkat çekerek kırmızı et fiyatlarında artış görülebileceğini ancak anormal fiyat hareketleri beklenmediğini açıkladı.

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince'den ramazan ayı önces kırmızı et fiyatları hakkında açıklama geldi.

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

UKON Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki son durumu açıkladı. Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler olduğunu ifade etti.

Hacıince, Et ve Süt Kurumu tarafından ramazan öncesi piyasaya sunulmak üzere 40 bin baş kesimlik sığır ithal edilmesi planlamasının altını çizerek geçen yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan döneminde kesim olgunluğuna ulaşabileceğini dile getirdi.

Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yeterli miktarda yerli hayvan stokunun bulunduğuna da dikkat çekerek UKON olarak yaptıkları değerlendirmelere göre ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat artışlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını belirtti.