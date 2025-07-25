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 | Baran Aksoy

Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik eşik! Numan Kurtulmuş, partilerden isim istedi

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu kapsamında partilerden isim istedi. İsim listesi için 31 Temmuz'a kadar partilere süre verildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:26

Irak'ta bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasından sonra Başkanı , 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM’de grubu bulunan partilerin liderleriyle ve temsilcileriyle peş peşe temaslar kurmuştu.

Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik eşik! Numan Kurtulmuş, partilerden isim istedi

SON AŞAMAYA GELİNDİ

'nın silah bırakmasının ardından Terörsüz Türkiye Komisyonu için gözlerin çevrildiği TBMM'de yeni bir gelişme oldu. Komisyon için son aşamaya gelindi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik eşik! Numan Kurtulmuş, partilerden isim istedi

LİSTE İÇİN SON GÜN 31 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon için partilerden isim istedi. İsim listesi için 31 Temmuz'a kadar süre verildi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik eşik! Numan Kurtulmuş, partilerden isim istedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de tarihi bir konuşmaya imza atarak Abdullah Öcalan'a PKK'yı feshetmesi için çağrıda bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025 tarihinde toplanan kongre 12 Mayıs 2025 tarihinde örgütü feshederek silahlı eylemleri durdurduklarını açıkladı. 11 Temmuz tarihinde de PKK tarafından düzenlenen tören ile silahlar kazana atılarak ateşe verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de tarihi bir konuşmaya imza atarak Abdullah Öcalan'a PKK'yı feshetmesi için çağrıda bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025 tarihinde toplanan kongre 12 Mayıs 2025 tarihinde örgütü feshederek silahlı eylemleri durdurduklarını açıkladı. 11 Temmuz tarihinde de PKK tarafından düzenlenen tören ile silahlar kazana atılarak ateşe verildi.
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#tbmm
#numan kurtulmuş
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#Terörsüz Türkiye Komisyonu
#31 Temmuz
#Gündem
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