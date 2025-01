İstanbul'da Ramazan öncesi kırmızı et kararı! Denetimler artırılacak, fiyatlar sabitlenecek

28 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:43

Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Yetkililer, vatandaşların gıdaya daha kolay erişimi için harekete geçti. Buna göre, marketlerde Ramazan ayına özel olarak kırmızı ette fiyatları sabitlendi. Kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.

İslam alemi, Ramazan'a hazırlanıyor. Ramazan ayına artık az bir zaman kalırken, marketlerdeki hazırlıklar ve denetimler de hız kazanmaya başladı. Bu denetimlerden birisi de "kırmızı et" için yapılıyor. Her Ramazan ayı gelmeden önce et fiyatlarına zam yapılıyordu.

Ancak son zamanlarda artan denetimlerle birlikte bu Ramazan ayında vatandaş, ete zam gelmeden rahatlıkla kırmızı et tüketebilecek.

RAMAZAN ÖNCESİNDE TEDBİRLER ALINDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi fahiş fiyatların önlenmesi adına gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelmiş ve gıda enflasyonunla ilgili tedbirlerin alınacağını açıklamışlardı.

FİYATLAR SABİTLENDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi marketler, Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

"UYGULAMA RAMAZAN AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama Ramazan sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

KIYMA 379 LİRADAN, KUŞBAŞI 399 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

Güzeldere, devam eden açıklamasında da "Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile Ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız.

İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz." dedi.