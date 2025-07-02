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 | Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu ekrana geri dönüyor! Yeni rolü belli oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi için el sıkıştı

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Kenan İmirzalıoğlu ekrana geri dönüyor! Yeni rolü belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 12:15

Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı ve Uzun Hikaye gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu, iki kızına zaman ayırmak için ekranlardan uzak kaldı. 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi için ise hazırlıklara başladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU ABİ DİZİSİNDE

Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekrana geri dönüyor. Başarılı aktör bu sabah aylardır titiz bir görüşme yaptığı Abi dizisi için el sıkıştı. Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ekrana geri dönüyor! Yeni rolü belli oldu

Yapım şirketi bu bomba gelişmeyi “Kenan İmirzalıoğlu yeni dizimiz “Abi” ile ekranlara dönüyor! Bazen aile hayattaki en zor sınavı olur insanın. Yıllar önce ailesine resti çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak; hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır” sözleriyle açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu ekrana geri dönüyor! Yeni rolü belli oldu
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ETİKETLER
#kenan imirzalıoğlu
#Abi Dizisi
#Yeni Dizi
#Eylem Canpolat
#Deniz Gürlek
#Melih Özyılmaz
#Melek Seven
#Medya
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