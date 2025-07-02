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 | Bengü Sarıkuş

Rekor IMEI fiyatı sektörü küçülttü! Cep telefon satışları azaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2024 faaliyet raporuna göre IMEI kayıt ücretlerinin çok yüksek seyretmesi ve iç pazarda taksitsiz telefon satışları sektörü daralttı.

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Rekor IMEI fiyatı sektörü küçülttü! Cep telefon satışları azaldı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:46

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı faaliyet raporu, Türkiye'de mobil cihaz pazarının 2024'te daraldığını gösterdi. Yurt dışından getirilen telefon sayısı yüzde 82 oranında düşerken iç pazarda da satışlar geriledi. IMEI kayıt ücretinin 31 bin lirayı aşması, vatandaşın yurt dışı tercihini de ortadan kaldırırken iç üretim ve ithalat rakamlarındaki düşüş tüketicinin yeni cihazlara ulaşmakta da zorlandığını gösterdi.

Rekor IMEI fiyatı sektörü küçülttü! Cep telefon satışları azaldı

YURT DIŞINDAN GELEN TELEFON SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

BTK verileri bir yılda yaklaşık yüzde 82'lik sert bir düşüşe işaret ederken, 2023'te 892 bin 501 olan IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı 2024'te 161 bin 136 oldu. Bu keskin düşüş IMEI kayıt ücretinin 2024'te 31 bin 692 TL'ye yükselmesi ile paralellik gösterdi.

Rekor IMEI fiyatı sektörü küçülttü! Cep telefon satışları azaldı

İÇ PİYASA SÖNÜK SEYREDİYOR

Ancak, yurt dışından getirilen cihaz sayısı düşerken, iç piyasada beklenen canlanma da yaşanmadı. 2023'te IMEI kayıtlı cihaz sayısı 16 milyon 692 bin 189 iken, 2024'te bu rakam 15 milyon 629 bin 448'e geriledi. Türkiye'de üretimle kayıt altına alınan cihaz sayısı ise bir önceki yıla göre 6 milyon 887 binden 6 milyon 214 bine düştü. 2024 yılında toplamda kayıt altına alınan akıllı telefon sayısı 11 milyon 299 bin olarak açıklandı.

Rekor IMEI fiyatı sektörü küçülttü! Cep telefon satışları azaldı

APPLE YÜKSELDİ, SAMSUNG VE REDMİ GERİLEDİ

IMEI kayıtlarında BTK'nın marka bazlı verilerine bakıldığında sekötürün amiral gemileri Samsung ve Redmi markalı cihazlara kaydın düştüğü, Apple markalı cihazlara kaydın ise arttığı görüldü.

Samsung'da kayıtlı cihaz sayısı 3 milyon 639 binden 3 milyon 178 bine, Redmi'de 1 milyon 832 binden 1 milyon 796 bine gerilerken; Apple da ise kayıtlı cihaz sayısı yükselişe geçerek 3 milyon 181 binden 3 milyon 287 bine ulaştı.

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ETİKETLER
#türkiye
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#Telefon Satışları
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#İç Piyasa
#Elektronik Tüketim
#Ekonomi
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