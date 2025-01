Et ve Süt Kurumu'ndan Ramazan'a özel önlem: 40 bin alımla fahiş fiyatların önüne geçilecek!

23 Ocak 2025 22:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:57

Ramazan'da sofralar daha bereketli olsun diye Et ve Süt Kurumu kolları sıvadı. Ramazan ayının başına kadar 40 bin canlı hayvan alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Et ve Süt Kurumu​, yaklaşan Ramazan​ ayında kırmızı et fiyatlarının istikrarlı seyretmesi için önemli bir adım attı. Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşların uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için 40 bin canlı hayvan alınacağını açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

"40 BİN CANLI HAYVAN TEDARİKİ YAPILACAK"

Et ve Süt Kurumu'nun paylaşımda, "Piyasa regülasyonu ile görevli olan kurumumuz yaklaşan Ramazan ayın öncesinde tüketicilerimizin uygun fiyatlı kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler almıştır. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacı ile kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır" denildi.

FAHİŞ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kesilen etlere halkın nereden ulaşacağı söylenen açıklamada, "Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Böylelikle her Ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.