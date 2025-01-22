Hükümet Ramazan hazırlıklarını tamamlıyor! Gıda Komitesi'nden kritik adım: Temel ihtiyaçlara erişim için harekete geçildi

22 Ocak 2025 14:23 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:35

Ramazan öncesi Gıda Komitesi’nden vatandaşlara güzel haber verildi. Sofralar bu Ramazan güçlenecek. Ramazan’da arz ve fiyatlar güvence altında tutulacak. Gıda Komitesi yol haritasını belirledi.

Ramazan öncesi Gıda Masası harekete geçti. Ramazan boyunca vatandaşın sofrası güvende olacak. Bakanlıklar ve sektör temsilcileri toplandı. Gıda Komitesi’nden Ramazan için tedbir planı açıklandı.

GIDA KOMİTESİ'NDEN RAMAZAN İÇİN TEDBİR PLANI

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgili bürokratların katılımıyla toplandı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı halleri ile bakliyat sektörünün üst düzey temsilcileri yer aldı.

Ramazan ayı öncesinde gıdaya erişim sorunu görüşüldü.

RAMAZAN'DA VATANDAŞIN SOFRASI GÜVENDE OLACAK

Toplantıda, Ramazan ayı döneminde ve yıl boyunca gıda sektöründe arz ve sağlıklı fiyat oluşumu, gıda komitesi tarafından alınacak tedbirler hakkında sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarca bilgilendirmeler yapıldı.

Yılın tamamında enflasyonla mücadele konusunda hükümetin kararlılığı teyit edildi.

FİYATLAR KONTROL ALTINDA OLACAK

Toplantıda, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının, ticaret hayatının her alanında olduğu gibi gıda piyasalarında da adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı tesis etmek suretiyle, gıda enflasyonuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekleri, gerekli bütün tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edecekleri vurgulandı.