Sadece Siirt’in 2 ilçesinde yetişiyor bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Fiyatı belli oldu!

22 Ocak 2025 19:56 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:09

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yetişen, kendine has lezzetiyle bilinen "Zivzik" narı kilosu 30 liradan satılıyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Van'a sürekli nar satışı yapılıyor. Bozulmadan tazeliğini aylarca koruyabilen nar, çevre ülkelere de satılıyor…

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Zivzik narı genellikle iç piyasada tüketiliyor. Yurt dışında ise genellikle Suriye, Irak ve İran’a gönderiliyor. Siirt'in kırsal alanlarında yetişen Zivzik narı, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücutta çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlıyor. Uzun süre dayanıklı olmasıyla bilinen Zivzik narı, mart ayına kadar tazeliğini koruyarak tezgahlarda yer bulmaya devam ediyor.

ÇEVRE ÜLKELERE DE SATILIYOR

Nar iç piyasanın yanı sıra komşu ülkelere de gönderiliyor. Narı güzel kılan da ince kabuğu ve iri tanesi. Irak, İran ve Suriye gibi komşu ülkelere de talep üzerine satışı yapılıyor.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Kilosunun 30 lira olduğunu belirten satıcı Sadık Yılmaz​, narın Pervari köylerinden geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Zivzik narında gübre ve ilaç bulunmuyor. Doğal ve organiktir. Zivzik narı mart ayının sonuna kadar tezgahlarda kalıyor. Narın içinde bulunan vitaminlerden dolayı grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Doğu bölgesinin her yerine, İstanbul'a, Ankara'ya Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyor" dedi.

“SÜREKLİ İSTİYORLAR”

Müşteri Selim Dündar ise bir kasa Zivzik narı alıp İstanbul'a göndereceğini belirterek, "Nar çok meşhurdur. Bizden sürekli isteniyor. Biz gönderdikçe tekrar istiyorlar" şeklinde konuştu.