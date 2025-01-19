Büyük Birlik Partisi açıkladı: Suriye’yi ziyaret edeceğiz!

19 Ocak 2025 20:01 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:38

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti Suriye'yi ziyaret edecek. BBP’den yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır" denildi.

Büyük Birlik Partisi heyeti Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirecek. BBP'den yapılan açıklamada, heyetin, Türkiye'nin barış ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 21 Ocak Salı günü Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.

“ÇÖZÜME DESTEK İÇİN GİDİYORUZ”

Açıklamada, "Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

“YAPICI ADIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmaların yerinde değerlendirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz."

MÜNBİÇ'TE TERÖR SALDIRISI

Öte yandan Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalındaki Büyük Kabir köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Büyük Kabir köyünde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Münbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde 17 Ocak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.