Bakan Şimşek'ten risk primi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynak temini hakkında "Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın 6,7 milyar dolara ulaştığını ve risk pirimindeki düşüşün dış kaynak temin edilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağladığımız uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 6,7 milyar dolara ulaştı. Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz."

https://x.com/memetsimsek/status/1940317047235506479