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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek'ten risk primi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynak temini hakkında "Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'ten risk primi mesajı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın 6,7 milyar dolara ulaştığını ve risk pirimindeki düşüşün dış kaynak temin edilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Bakan Şimşek'ten risk primi mesajı

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağladığımız uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 6,7 milyar dolara ulaştı. Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz."

https://x.com/memetsimsek/status/1940317047235506479

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#Ekonomi
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