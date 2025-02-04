Ethereum uçuşa geçti! Eric Trump’tan sürpriz destek

04 Şubat 2025 09:22 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:25

Ethereum, son 24 saatte yüzde 25 değer kazanarak 2.900 doların üzerine çıktı. Bu sert yükseliş, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın Ethereum’a destek veren paylaşımıyla daha da hız kazandı. Kripto piyasasında hareketlilik sürerken, Trump ailesinin Ethereum yatırımlarıyla bağlantısı dikkat çekiyor.

Kripto piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşanırken, Ethereum son 24 saatte yüzde 25 değer kazandı. Dijital para, 2.300 dolardan 2.900 doların üzerine çıktı. Bu hızlı yükseliş, son üç gündür yaşanan sert fiyat hareketlerinin en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

Ethereum’un bu sert yükselişi, piyasada devam eden tartışmalar ve rakip kripto para Solana’nın güç kazandığına dair söylentilerle aynı zamana denk geldi. Pazar günü büyük bir düşüş yaşayan Ethereum, gece saatlerinde toparlanarak Pazartesi öğleden sonra yüzde 25’in üzerinde yükseldi ve son kayıplarını geri aldı.

Bu yükselişte, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın X platformunda yaptığı paylaşımın da etkili olduğu düşünülüyor. Trump, Ethereum’un borsa kısaltması olan “$ETH” simgesini kullanarak, “Bence Ethereum eklemek için harika bir zaman” dedi. Ancak Trump’ın bu ifadesinin yatırımcılara yönelik bir öneri mi olduğu, yoksa dijital paranın daha büyük stratejik planların bir parçası olması gerektiğine mi işaret ettiği belirsiz kaldı.

Öte yandan, ABD’nin stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturacağına dair söylentiler devam ediyor. Pazartesi günü Başkan Trump, ülkenin ekonomik gücünü artırmak için bir devlet fonu kurulması yönünde karar aldı. Ancak şu ana kadar Ethereum’un bu planlarda özel bir yere sahip olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP AİLESİNİN ETHEREUM BAĞLANTISI

Trump ailesinin Ethereum’a olan ilgisi sadece tweet’lerle sınırlı değil. Başkan Trump’ın desteklediği yeni merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi World Liberty Financial, büyük miktarda Ethereum ve Bitcoin türevleri barındırıyor. Kripto para sektöründeki bazı uzmanlar, World Liberty’nin uzun süredir Ethereum biriktirdiğini iddia ediyor.

Ethereum’un yükselişi, kripto piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Ancak Bitcoin, XRP ve Solana gibi diğer büyük kripto paralar piyasa değerini daha hızlı artırırken, Ethereum’un büyüme hızı biraz daha yavaş kaldı. Ayrıca, Ethereum’un geliştirilmesiyle ilgilenen yazılımcılar arasında, projenin liderlik eksikliği yaşadığı ve yeterince hızlı gelişmediği yönünde tartışmalar sürüyor.

Ethereum, Bitcoin’e göre daha esnek bir yapı sunan akıllı sözleşmeler özelliğiyle biliniyor. Kripto para dünyasının dahi ismi olarak görülen Vitalik Buterin, 2013 yılında Ethereum’un temelini atan bir teknik rapor hazırlamış ve bu teknoloji 2015 yılında hayata geçmişti.

Kripto piyasalarında yaşanan bu son gelişmeler, yatırımcıların Ethereum’un geleceği konusunda dikkat kesilmesine neden oldu. Piyasanın nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.