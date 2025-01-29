Trump yönetimi’nden kripto hamlesi: Asıl tehdit Bitcoin değil mi?

29 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:39

Trump yönetimi, dijital varlıklarla ilgili önemli bir kararname imzalayarak ABD'nin kripto para piyasalarındaki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeyle, federal hükümetin el koyduğu kripto paralardan oluşan ulusal bir dijital varlık rezervi kurulması gündeme geldi.

Trump yönetimi, dijital varlıklar konusunda önemli bir adım attı. “Dijital Finansal Teknolojide Amerikan Liderliğini Güçlendirme” başlıklı bir kararname imzalandı. Uzmanlar, bu adımın kripto dünyası için büyük sonuçlar doğuracağını söylüyor. Özellikle önümüzdeki altı ay çok kritik kabul ediliyor.

ALTI AYLIK YOL HARİTASI

Matador şirketinin CEO’su Deven Soni’ye göre, Amerika ve kripto piyasası bu süreçte büyük dönüşümler yaşayacak. Soni, “Son 10 yılda gördüğümüzden daha fazla ilerlemeyi, önümüzdeki altı ayda göreceğiz” diyor. Ona göre şirketler artık daha cesur adımlar atacak.

YENİ ÇALIŞMA GRUBU

Kararnameyle birlikte Beyaz Saray’a bağlı bir çalışma grubu kuruluyor. Gruba, Yapay Zekâ ve Kripto Para Danışmanı David Sacks başkanlık edecek. Hazine Bakanı, Adalet Bakanı, SEC Başkanı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı da ekipte yer alacak. Ancak Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) bu grupta yok. Çalışma grubunun 60 gün içinde mevcut kripto politikalarını gözden geçirip yeni önerilerini sunması bekleniyor. Altı ay içinde de kapsamlı bir rapor yayınlanacak.

CBDC YASAĞI VE STABLECOİN VURGUSU

Kararname, devlet kurumlarının kendi dijital para birimlerini (CBDC) çıkarmasını yasaklıyor. Bununla birlikte doların küresel liderliğini güçlendiren stablecoin projelerine yeşil ışık yakılıyor. Hükümet, dolar destekli stablecoin’lerin yayılmasının aslında ABD ekonomisi için faydalı olduğunu düşünüyor. Soni’ye göre, “Asıl tehdit Bitcoin değil, CBDC’lerin yarattığı küresel yarış. ABD, doları korumak istiyor.”

SEC'TEN GERİ ADIM

Öte yandan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bankaları kripto hizmetlerinden uzak tutan Muhasebe Bülteni 121’i kaldırdı. Yeni bültenle birlikte bankalar, kripto varlıkları bilançolarında taşımadan müşterilerine daha rahat hizmet verebilecek.

TAHVİL VE HİSSE SENEDİ TOKEN'LARI

Bu gelişmeler, dev yatırım yönetim şirketi BlackRock’un CEO’su Larry Fink’in “Tahvil ve hisse senetlerinin token’laştırılması hızlanmalı” çağrısıyla aynı döneme denk geldi. Token işlemleri, piyasalarda daha fazla likidite ve farklı yatırım ürünleri sunabilir. Soni, bu sayede kurumsal ve bireysel yatırımcılar için yepyeni fırsatlar oluşacağını belirtiyor.

Bu kararname ve yan düzenlemeler, ABD’nin kripto stratejisinde büyük bir yol ayrımına işaret ediyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki altı ay içinde neler olacağı hem kripto para hem de geleneksel finans dünyası için oldukça önemli olacak.