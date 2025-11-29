Ethereum ve Bitcoin için umutlu tablo: İddialı tahmin açıklandı

Kripto piyasasının yakından takip ettiği ABD merkezli yatırım ve madencilik şirketi BitMine, Ethereum tarafında agresif alımlarını sürdürüyor. Şirket, son hamlesinde 14 bin 618 adet ETH daha satın aldığını açıkladı.

Yaklaşık 44,3 milyon dolarlık bu işlemde ETH başına ortalama fiyat 3 bin 33 dolar oldu. Bu alımla birlikte BitMine’ın elindeki toplam ETH miktarı 3 milyon 629 bin 701’e ulaştı. Yani şirket, şu anda dolaşımdaki Ethereum’un yaklaşık %3’ünü kontrol ediyor. BitMine’ın hedefi ise 2026’ya kadar bu payı %5’e çıkarmak. Şirket, bu hedefin %60’ını şimdiden tamamlamış durumda.

“ETHEREUM UZUN VADEDE GÜÇLÜ KAZANÇ POTANSİYELİNE SAHİP”

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un geleceğine ilişkin oldukça iyimser konuştu. Lee’ye göre ETH fiyatı kısa vadede biraz sendeleyebilir; hatta 2500 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak onun asıl dikkat çektiği nokta, 2026 başına doğru görülebilecek sert yükseliş potansiyeli. Lee, Ethereum’un fiyatının 7 bin – 9 bin dolar aralığına kadar tırmanabileceğini öngörüyor. Açıkçası, bu tahmin piyasadaki “pozitif uzun vade” anlatısını bir hayli güçlendiren bir yorum.

BİTCOİN İÇİN DE ÇITA YÜKSELDİ

Tom Lee yalnızca Ethereum için değil, Bitcoin için de umutlu. Ona göre BTC, önümüzdeki iki yıl içinde psikolojik sınırların ötesine geçebilir. Tahminine göre Bitcoin 2026’ya kadar 100 bin doların üzerine çıkabilir. Piyasanın mevcut fiyatlarına bakınca bu iddia oldukça cesur: 28 Kasım saat 17.20 itibarıyla Bitcoin 92.405 dolar, Ethereum ise 3.073 dolar seviyesinde.