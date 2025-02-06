Ethereum'dan 2021'den bu yana bir ilk! Gas Limiti'ni artırdı

06 Şubat 2025 14:37 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:40

Önde gelen blockchain ağı Ethereum, 3 Şubat 2025'teki Merge Upgrade'den (PoS konsensüs mekanizmasına geçiş) bu yana ilk kez gas limitini 31 milyon birime çıkardı. Gaz limitindeki bu artış, Ethereum'un işlem kapasitesini doğrudan iyileştirerek blok başına daha fazla işlem yapılmasına olanak sağladı.

Gaz, Ethereum ekosisteminin ana bileşeni olarak Ethereum üzerindeki işlemler veya akıllı sözleşme yürütmeleri için gereken hesaplama çabasını ölçen birim olarak hizmet ediyor. Gaz ücretindeki bu değişiklik, yüzde 50'den fazlasının desteği işaret etmesiyle doğrulayıcı konsensüsü aracılığıyla elde edildi.

ETHEREUM AĞINDA GAS LİMİTİ YÜKSELDİ

Gas limiti, esas olarak tüm işlemlerin tek bir blokta kullanabileceği maksimum gas miktarını belirler ve bu nedenle limitini 31 milyona çıkararak Ethereum, daha yüksek hacimli işlemler için ölçeklenebilirliği artırır.

Ethereum ağı üç yıl aradan sonra ilk kez gas limitini artırarak 30 milyon birimden 32 milyon birime yükseltti ve bu karar, ağ doğrulayıcılarının %51,1’inin onayıyla herhangi bir hard fork gerektirmeden uygulandı.

Bu, ETH ağının proof-of-stake konsensüs mekanizmasının uygulanmasından bu yana böyle bir değişikliği yürürlüğe koyduğu ilk ayarlama oldu.

Ethereum'un gas limit fiyatında son ayarlaması, ağın gas limitini 15 milyondan 30 milyon gas birimine çıkardığı 2021 yılında gerçekleşmişti.

İŞLEM ÜCRETLERİ DÜŞEBİLİR Mİ?

Ethereum ekosisteminde, gas, işlemleri veya akıllı sözleşmeleri işlemek için gereken hesaplama çabası miktarını ölçmek için kullanılan terimlerdir. Her bloğun, bir blok içindeki tüm işlemler tarafından tüketilebilecek maksimum gas miktarını belirleyen bir gas sınırı vardır.

Öte yandan, daha yüksek bir gaz limiti daha büyük blok boyutlarına da yol açabilir ve bu da düğümlerdeki hesaplama yükünü artırabilir. Bu, yatırımcıları doğrudan etkilemese de, doğrulayıcılar için daha gelişmiş donanım gereksinimlerine yol açabilir ve bu da potansiyel olarak ağ merkeziyetsizliğini ve güvenliğini etkileyebilir.