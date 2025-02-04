Kripto piyasası karmaşada! ABD-Çin ticaret savaşı boğa piyasasında çöküş seslerini yükseltti

04 Şubat 2025 16:27 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:36

Başkan Trump'ın Çin'e gümrük vergisi koyma kararı, Çin'in karşı önlemler almasına yol açtı ve bu durum Bitcoin'in fiyatını etkiledi. Çin'in ABD mallarına gümrük vergisi getirmesinin ardından Bitcoin fiyatı 98.700 dolara düştü

Salı günü, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak ABD'ye yeni gümrük vergileri getirmesiyle Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 98.700 dolara düştü. ABD-Çin Ticaret Savaşı kripto dünyasında fiyat salınımlarını tetikliyor.

KRİPTO PARALARDA SARSINTI

Kripto para piyasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithalata yeni tarifeler getirmesi ve Avrupa Birliği'nden gelen mallara daha fazla vergi koyma tehditleri açıklamasının ardından önemli bir satış dalgası yaşadı. Bu, milyarlarca dolarlık tasfiyeyi tetikledi ve Bitcoin kısa süreliğine 92.000 doların altına düşerken altcoin'ler daha da büyük düşüşler yaşadı.

BOĞA PİYASASINDA ÇÖKÜŞ MÜ?

Piyasa mütevazı bir toparlanma gösterse de, boğa piyasasının ivme kaybetmesine dair korkular ortaya çıktı. Bitcoin'in son zamanlardaki keskin %7'lik düşüşü ile sahiplerini kayba sürükledi. Önceki döngülerde, BTC birden fazla geri çekilme yaşadı ve su altında kalan sahiplerin yüzdesi %10'a yaklaştı. Ancak bu olaylar daha geniş yükseliş trendini rayından çıkarmayı başaramadı. Zincir üstü analitik platformuna göre gerçek orta döngü düşüşünün ancak bu rakamın %20 eşiğini geçmesiyle başladı.

2017 boğa piyasası sırasında bile Bitcoin birkaç dik düzeltmeye tanık oldu ancak yükseliş eğilimini sürdürdü. Bu nedenle ITB, bu haftanın düşüşünün boğa piyasası oynaklığının tarihsel normlarına uyduğunu belirtti.

TİCARET SAVAŞLARI COİNLER İÇİN NE GETİRECEK?

XRP ve Dogecoin, ABD-Çin ticaret savaşı kripto piyasasını sarstığında tekrar düşüşe geçmeden önce %20 yükseldi. Bitcoin, Başkan Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uygulanan tarifeleri durdurmasının ardından kısa süreliğine 100.000 doların üzerine çıktı ancak Çin'in ABD ithalatına yeni tarifelerle karşılık vermesiyle 98.000 dolara düştü.

Kripto, merkezsiz olmasına rağmen hala geleneksel finans piyasaları gibi tepki veriyor. Birçok kişi bunun sadece ticaretle ilgili olmadığına inanıyor. Tedarik zincirleri, finansal hakimiyet ve ekonomik kontrol üzerine bir mücadele. ABD tırmanmaya devam ederse, Çin dolarsızlaştırmayı hızlandırabilir, merkez bankası dijital para birimini (CBDC) zorlayabilir ve kritik endüstriler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırabilir.

Bu arada, dünyanın ikinci büyük kripto para birimi olan ethereum, yazının yazıldığı sırada fiyatının yaklaşık 2.729 dolara düştüğünü gördü. XRP ve Cardano gibi altcoin'ler de sırasıyla 2,56 dolara ve 0,74 dolara düşerken, Dogecoin gibi meme coin'ler 0,27 dolara düştü.