Euro Bölgesi beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi

30 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:52

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Eurostat'ın verilerine göre Euro Bölgesi 2024 2. Çeyrek'te yüzde 0,3'le beklentilerin üzerinde büyüdü. Avro Bölgesi GSYİH'si 2. çeyrekte %0,3 çeyreklik büyüme gösterdi.

AVRO BÖLGESİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

AB GSYİH'si de %0,3 çeyreklik büyüme gösterdi.

Bir yıl önceki aynı çeyrekle karşılaştırıldığında, Avro Bölgesi GSYİH'si yıllık bazda %0,6 büyürken AB yıllık bazda %0,7 büyüdü.

Verisi bulunan Üye Devletler arasında, İrlanda (+%1,2) bir önceki çeyreğe kıyasla en yüksek artışı kaydederken, onu Litvanya (+%0,9) ve İspanya (+%0,8) izledi.

En yüksek düşüşler Letonya'da (-%1,1), İsveç'te (-%0,8) ve Macaristan'da (-%0,2) kaydedildi.

Yıllık büyüme oranları sekiz ülkede pozitif, üç ülkede ise negatif oldu.

ALMANYA ÜRETİMİ DARALDI

Almanya'nın üretimi ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde daraldı.

Almanya'da GSYH Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,1 düştü.