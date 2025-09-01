Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Euro bölgesi imalatında büyüme sinyali

S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Euro bölgesi imalatında büyüme sinyali
'nde Satınalma Yöneticileri Endeksi () ağustos ayında eşiğini geçerek 50,7 puan oldu. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Euro bölgesi imalatında büyüme sinyali

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ağustos ayında toparlandı. Euro Bölgesi'nde temmuzda 49,8 olan imalat sanayi PMI, ağustosta 50,7'ye yükseldi.

Euro bölgesi imalatında büyüme sinyali

Ağustosta fabrika üretiminde ve siparişlerde görülen hızlı artış Euro Bölgesi imalat PMI'yı Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine taşıdı. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

