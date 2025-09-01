Menü Kapat
TGRT Haber
29°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend

Türkiye'de konut piyasasında yüksek fiyatlar ev sahipleri ve kiracıları farklı alternatifler aramaya itiyor. son dönemde gayrimenkul sektöründe kiralık ev ilanlarında fiyatları tolere etmek amacıyla daha fazla getiri sağlayan ilanlar ön plana çıkmaya başladı. Ev sahibine kazandıran bu modeli kiracılar da çok tercih ediyor. İşte tüm detaylar...

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:33

’de kiralık konut piyasasında son dönemin öne çıkan trendi 'eşyalı daireler' oldu. İstanbul Değerleme (İGD) tarafından yapılan analiz, ülke genelindeki kiralık konutların üçte birinden fazlasının eşyalı olarak ilana çıktığını ortaya koydu. Ev sahiplerine yüzde 20-30 daha fazla getiri sağlayan, kiracılara ise taşınma kolaylığı ve eşya masrafından tasarruf imkanı sunan bu model, özellikle bazı şehirlerde yoğun ilgi görüyor.

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend

YÜKSEK KİRA FİYATLARI TALEBİ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre, konutların görece düşük maliyetlerle eşyalı hale getirilebilmesi ve kira bedellerinde ciddi artış sağlaması bu talebi artırıyor. Kiracı tarafında ise eşyalı daireler, taşınma sürecini kolaylaştırdığı ve ek mobilya masrafını ortadan kaldırdığı için tercih ediliyor. Ayrıca eşyalı dairelerde kiracılar genellikle 1-2 yıl oturduktan sonra çıkış yapıyor, bu da ev sahiplerine daha güncel fiyatlarla yeniden kiralama fırsatı veriyor.

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend

İŞTE EŞYALI İLANLARIN EN ÇOK OLDUĞU ŞEHİRLER

İGD TARAFINDAN PAYLAŞILAN ANALİZDE, TOPLAM İÇİNDE "EŞYALI KİRALIK" ORANI EN YÜKSEK İLLER ŞÖYLE:

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend

1-Isparta: %67,6
2-Burdur: %67,1
3-Muş: %66,9
4-Bingöl: %63,3
5-Kars: %63,1
6-Aksaray: %57,5
7-Karaman: %57,1
8-Denizli: %55,8
9-Kütahya: %54,0
10-Muğla: %53,5
11-Afyonkarahisar: %52,7
12-Aydın: %52,4
13-Bitlis: %51,9
14-Karabük: %50,8
15-Edirne: %50,6

Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend

İSTANBUL ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Türkiye’nin en büyük kiralık konut piyasasına sahip İstanbul’da ise tablo farklı. Kentteki kiralık dairelerin yalnızca yüzde 26,6’sı eşyalı. Bu oran, Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Sektör temsilcileri, İstanbul’da hem boş konut arzının fazla olması hem de geniş bir piyasanın bulunması nedeniyle eşyalı kiralık oranının düşük kaldığını belirtiyor.

