Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Savaşlar, siyasi krizler, ticaret gerilimleri veya finansal çalkantılar yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirince altın fiyatlarında rekor seviyeler görülmeye başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 1 Eylül 2025 sabahına damgasını vurdu.

Gram altın, günün ilk saatlerinde 4.608 TL ile tarihi zirvesini gördü. Gün içerisinde hafif bir gerileme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir devam ediyor. İlerleyen dakikalarda hafif bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir sürüyor. Döviz kuru ve ons altındaki hareketlilikle birlikte iç piyasada altın türlerinde yukarı yönlü fiyatlamalar dikkat çekiyor.

1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ALTIN NE KADAR?

1 Eylül 2025 Pazartesi sabah saatlerinde altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.596,60 TL – Satış 4.597,10 TL

Ons Altın: Alış 3.474,39 USD – Satış 3.474,73 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.431,00 TL – Satış 7.530,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.861,00 TL – Satış 15.060,00 TL

Tam Altın: Alış 29.007,91 TL – Satış 29.579,66 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.632,00 TL – Satış 29.982,00 TL

Ata Altın: Alış 29.914,41 TL – Satış 30.668,48 TL

KÜRESEL PİYASA BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Küresel piyasalarda ise Fed’den faiz indirimi beklentileri ve ABD dolarındaki zayıflık, ons altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin işgücü piyasasına ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar sonrası değerli metallerde yükseliş hızlandı.

Ons altın, 3.486,13 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 0,82 artışla 3.475,74 dolar seviyesine çekildi. Teknik analizlerde 3498 dolar direnç, 3450 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNDE

Öne çıkan bir diğer değerli metal olan gümüş, bu sabah 40,54 dolar seviyesine yükselerek Eylül 2011’den bu yana en yüksek fiyatına ulaştı. Güncel işlemlerde yüzde 1,9 artışla 40,47 dolar seviyesinde seyrediyor.