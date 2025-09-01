Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Güvenli liman altın yatırımı yapan risk iştahı düşük yatırımcının beklediği gün geldi. 1 Eylül sabahı altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Güncel gram altın fiyatı tarihin en yüksek seviyesinden güne başladı. İşte altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:47

Savaşlar, siyasi krizler, ticaret gerilimleri veya finansal çalkantılar yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirince altın fiyatlarında rekor seviyeler görülmeye başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 1 Eylül 2025 sabahına damgasını vurdu.

Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

, günün ilk saatlerinde 4.608 TL ile tarihi zirvesini gördü. Gün içerisinde hafif bir gerileme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir devam ediyor. İlerleyen dakikalarda hafif bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir sürüyor. Döviz kuru ve ons altındaki hareketlilikle birlikte iç piyasada altın türlerinde yukarı yönlü fiyatlamalar dikkat çekiyor.

Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ALTIN NE KADAR?

1 Eylül 2025 Pazartesi sabah saatlerinde şöyle:

Gram Altın: Alış 4.596,60 TL – Satış 4.597,10 TL
: Alış 3.474,39 USD – Satış 3.474,73 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.431,00 TL – Satış 7.530,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.861,00 TL – Satış 15.060,00 TL
Tam Altın: Alış 29.007,91 TL – Satış 29.579,66 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.632,00 TL – Satış 29.982,00 TL
Ata Altın: Alış 29.914,41 TL – Satış 30.668,48 TL

Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

KÜRESEL PİYASA BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Küresel piyasalarda ise ’den beklentileri ve ABD dolarındaki zayıflık, ons altın ve fiyatlarını yukarı taşıdı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin işgücü piyasasına ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar sonrası değerli metallerde yükseliş hızlandı.

Ons altın, 3.486,13 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 0,82 artışla 3.475,74 dolar seviyesine çekildi. Teknik analizlerde 3498 dolar direnç, 3450 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Gram altın alanların beklediği gün geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNDE

Öne çıkan bir diğer değerli metal olan gümüş, bu sabah 40,54 dolar seviyesine yükselerek Eylül 2011’den bu yana en yüksek fiyatına ulaştı. Güncel işlemlerde yüzde 1,9 artışla 40,47 dolar seviyesinde seyrediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yatırım yapanlar kazandı: 14 yılın zirvesine fırladı!
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı!
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#gram altın
#faiz indirimi
#gümüş
#yatırım
#ons altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.