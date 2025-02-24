Euro Bölgesi ocak ayı enflasyonu beklentilere paralel yükseldi

Euro bölgesindeki yıllık enflasyon Ocak 2025'te yüzde 2,5'e yükseldi. Yıllık enflasyon oranı Aralık 2024'te yüzde 2,4'tü. Bir yıl önce ise oran yüzde 2,8'di.

Euro Bölgesi tüketici fiyatları ocak ayında önceki yıla göre yüzde 2,5 ile beklentilere paralel olarak arttı. Avro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 2,5'e kadar çıktı.

EURO BÖLGESİ OCAK AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,5

Rakamlar Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi olan Eurostat tarafından yayınlandı.

En düşük yıllık oranlar Danimarka'da (%1,4), İrlanda'da , İtalya'da ve Finlandiya'da (hepsi %1,7) kaydedildi. En yüksek yıllık oranlar Macaristan'da (%5,7), Romanya'da (%5,3) ve Hırvatistan'da (%5,0) kaydedildi.

Aralık 2024 ile karşılaştırıldığında, yıllık enflasyon sekiz üye devlette düştü, dördünde sabit kaldı ve on beşinde yükseldi. Ocak 2025'te, avro bölgesi yıllık enflasyon oranına en yüksek katkıyı hizmetler (+1,77 puan, pp) sağladı, bunu gıda, alkol ve tütün (+0,45 pp), enerji (+0,18 pp) ve enerji dışı endüstriyel mallar (+0,12 pp) izledi.