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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven artıyor

Euro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi aylık bazda 1 puan artarak 94,8'e çıktı.

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Euro Bölgesi'nde ekonomik güven artıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 16:48

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,6 puan artışla 95,2 seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselişle 94,8 seviyesine çıktı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üstünde gelmesi dikkati çekti. Endeksteki artış perakende ticarette toparlanma ve inşaat sektörünün hareketlenmesinden kaynaklandı. Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, mayısta eksi 16,6'dan eksi 15,2'ye çıktı. AB'de ise endeks mayısta eksi 15,9'dan eksi 14,5'e ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar toparlanma yaşandı.

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