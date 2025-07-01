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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Euro Bölgesi'nin enflasyonu haziranda arttı

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nin haziran ayı enflasyonu yüzde 2 seviyesine yükseldi.

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Euro Bölgesi'nin enflasyonu haziranda arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 13:31

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini paylaştı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

YILLIK ENFLASYON PİYASA BEKLENTİLERİNE PARALEL

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nin enflasyonu haziranda arttı

Euro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 geriledi.

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​

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ETİKETLER
#Almanya
#enflasyon
#euro bölgesi
#fransa
#tüfe
#eurostat
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
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