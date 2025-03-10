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 | Kübra Çelepi

Ev alacaklar dikkat! Doğru zamanda konut alımı için uyarı geldi: Yüzde 45'lik kar cepte

Konut almak isteyenler için 2025 yılı büyük fırsatlar sunuyor. 2024’te inşaat maliyetleri yüzde 35 oranında artarken, konut fiyatları çok fazla yükselmedi, hatta bazı bölgelerde yüzde 10’a kadar düştü. Bu durum, aradaki yüzde 45’lik farkı oluşturdu. Şu an konut alacaklar, bu farkı avantaja çevirerek önemli kazançlar elde edebilir. İnşaat maliyetlerinin hala artmaya devam etmesi ve arzın azalmaya başlamasıyla, 2025’in ilk yarısı, konut yatırımcıları için kritik bir dönem olacak. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, özellikle faizlerin düşmeye başlamasıyla, konut piyasasında ciddi bir fiyat artışı beklendiğini ifade etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:22

Konut piyasasında 2024’te konut satanlar, yatırım olarak faiz kazançlarından yararlandı. Ancak, bu dönemde satılan gayrimenkuller, şu an aynı fiyattan alınamayacak kadar değer kazandı. Kentsel dönüşüm projeleri ve yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle arz sıkıntısı yaşanıyor. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, bu durumun talep arttıkça fiyatların yükselmesine yol açacağını ifade etti. "2025’te özellikle bitmiş veya bitmeye yakın projelerden alımlar, yatırımcılar için daha avantajlı olacak" diyen Babacan, "2025 konut almak isteyenler için fırsatlarla dolu bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

KONUT ALMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT

TGRT Haber TV'den Emlak Dünyası'na konuşan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan'ın açıklamaları şöyle;

2025 yılı, konut alıcıları için gerçekten büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle son birkaç yılın ekonomik zorlukları ve arz-talep dengesindeki bozulmalar, bugüne kadar görülmemiş bir fırsat oluşturdu. 2020’de pandemiden sonra, 2021 ve 2022 yıllarında konut üretimi azalmış, ardından 2022’nin sonlarından itibaren hareketlenme başlamıştı. Ancak 2023’te Güneydoğu’daki büyük deprem ve artan faiz oranları, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi etkenlerle konut üretimi ciddi şekilde azalmıştı.

ŞU AN ALAN YÜZDE 45 KAZANÇLI

Şu an, 2025 yılı itibarıyla arz sıkıntısı yaşanıyor, ancak konut fiyatları 2024 yılında artmamış, hatta bazı bölgelerde %10’a kadar düşüş yaşanmıştı. Bu da alıcıya büyük bir avantaj sunuyor. İnşaat maliyetleri %35 oranında artarken, konut fiyatları hala düşük kalmış. Bu da alıcıların, şu anki fiyatlarla, %45’e kadar kazanç sağlayabileceği anlamına geliyor. Arzın tükenmesiyle birlikte, talep arttığında konut fiyatlarında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

2024’te gayrimenkul satan kişiler, bugünkü piyasa koşullarında karlı çıkmış olabilirler. Özellikle 2024’te satıp parasını mevduata yatıranlar, artan inşaat maliyetlerine rağmen konut fiyatlarındaki düşüşten faydalanmış görünüyor. Ancak, şu an 5 milyon TL’ye satılan bir gayrimenkulün yerine aynı evi almak isteyen birinin, bu evi minimum 6-7 milyon TL’ye alması gerekiyor. Yani, 2024’te gayrimenkul satanlar, aslında piyasayı zamanında doğru okumuş olsalar da, şu an aynı değerdeki bir evi alabilmek için daha fazla ödemek durumunda kalacaklar. Bu durum, konut alımının 2025’te neden bir fırsat yılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Piyasadaki arz sıkıntısı ve fiyatlardaki artış beklentisi, gayrimenkul alacak kişiler için bu dönemi kaçırılmayacak bir fırsat haline getiriyor.

GAYRİMENKUL ALIMI DAHA AVANTAJLI HALE GELİYOR

Konut almak için doğru zamanın 2025 olduğu kesin. 2024’te inşaat maliyetleri %35 oranında artarken, konut fiyatları aynı dönemde artmadı. Hatta, birçok bölgede %10’luk bir düşüş yaşandı. Bu da, konut alıcılarına büyük bir fırsat sunuyor. İnşaat maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının artmasıyla birlikte, bu dönemde gayrimenkul almak, yatırımcılar ve konut alıcıları için uzun vadeli kazanç anlamına geliyor.

KONUT KREDİSİ ÇEKMEK ŞU AN İÇİN CAZİP

Bankalardaki faiz oranları da düşüşe geçtiği için, konut kredisi çekmek daha cazip hale geldi. Özellikle müteahhitlerin yaptığı kampanyalarla birlikte, konut almak isteyenler için çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Gayrimenkul, son yıllarda tüm alternatif yatırımlar arasında en güvenli liman olarak öne çıkıyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Hiç param yok nasıl ev alabilirim?
Konut kredisinde ipotek işlemine başvurarak kullanmak istediğiniz krediyi peşinatsız bir şekilde alabilirsiniz. Peşinatsız konut kredisi almak için bir bankaya başvurduğunuzda banka sizden bir evi ipotek göstermenizi talep edebilir. Böylece satın alacağınız konutun değerinin tamamı için kredi çekebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

konut almak için uygun zaman mı
Hem sonbahardan önce fiyatları düşüren satıcılardan faydalanıp, hem sevdiğiniz bir evi bulmak için yeterli envantere sahip bir alışveriş deneyimi istiyorsanız, yaz sonu, bir ev satın almak için en iyi mevsimdir. Bu nedenle diğer koşullardan bağımsız olarak düşünüldüğünde ev almak için en uygun ay Ağustos ayıdır.
ETİKETLER
#ev sahibi
#kiracı
#kiracılar
#ev sahipleri
#konut alımı
#ev sahibi olmak
#Gayrimenkul Fiyatları
#Ekonomi
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