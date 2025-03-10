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 | Kübra Çelepi

Altında karanlık tünel! İslam Memiş açıkladı: Alım yapacaklar bu seviyeyi beklesin

Piyasalarda gergin bekleyiş sürüyor. Ticaret savaşları ise hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta pazartesi günü 2.955 dolar olan ons altının 2.835 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın TL fiyatı da şu anda yurt içi piyasalarda 3.417 lira seviyesinde. "Fiyata değil, miktara odaklanın" diyen finans analisti İslam Memiş, ne zaman altın almalı, sorusuna en net cevabı verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:39

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen hafta 100 dolar değer kaybeden ons altın gram altını da etkisi altına almıştı. Trump’ın yeni söylemleriyle birlikte 2.920 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın yatırımcının radarında. Amerika’ya karşı vergiyle alakalı misilleme haber akışları ise gelmeye devam ediyor. "Belirsiz bir yıl ve karanlık bir tünel bu yıl bizi bekliyor" diyen finans analisti İslam Memiş, altın ile alakalı kritik yorumlarda bulundu.

KARANLIK BİR TÜNEL BU YIL BİZİ BEKLİYOR

ABD'nin başını çektiği tarife savaşlarının tonu arttı. Altın fiyatları haber akışlarının etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın 2.900 dolar bandının üzerinde fiyatlırken, gram altın fiyatları da 3.417 TL'nin üzerine yerleşti.

İslam Memiş, altın fiyatlamaları hakkında şöyle konuştu;

"Öngörülemeyen bir yıl olacak. 2025 yılı belirsizlikle dolu bir yıl olacak. O yüzden elinizdeki varlıkları çeşitlendirin. Fiyata değil, miktara odaklanın ve mutlaka uzun vadeli işlemler yapın. Belirsiz bir yıl ve karanlık bir tünel bu yıl bizi bekliyor.

ALEVLENEN TARİFE SÖYLEMLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Ons altın geçen haftalık bazda 100 dolar değer kaybı gördük. Çok hızlı düşüş gördük ve şu an da tekrar tepki alımıyla birlikte 2.920 dolar seviyesine yükseldi. Normalde direnç seviyesi 2.900 dolardı. 2.923 dolar seviyesi oldu. Neden 2.900 dolar seviyesine yukarı yönü kırdı. Çünkü Amerika’ya karşı vergiyle alakalı misilleme haber akışları geldi. Trump yüzde 15-20 olan vergileri yine artırdı.

ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Trump’ın yeni söylemleriyle birlikte 2.920 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın var karşımızda. Beklentim yine negatif yönde devam ediyor. Bu fiyatlardan ons altın kesinlikle almam. Ne zaman ki 2.800 dolar seviyesinin altına sarkar o zaman pozisyon alırım."

Gram altın için "Eğer ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Donald Trump arasında yaşanan gerilim ve küresel ekonomik kriz beklentileri derinleşirse, altının 3.200-3.500 dolar seviyelerine ulaşması mümkün olabilir" diyen uzman satmayın uyarısı da yaptı.

DÖVİZE YATIRIM YAPILIR MI?

Son zamanlarda altında yükselişin ardından vatandaş gözünü dövizde dikti. Özellikle ticaret yapanların ilgilendiği dolar ve euro yatırımı merak edilen konular arasında. İslam Memiş’ten dövizin bir yatırım aracı değil ticaret ile uğraşanların kullanması gereke bir araç olduğunun altını çizdi. Memiş, "Dövizle ticaret yapanlar için önemli olduğu için ben düşüşler beklemiyorum. Sosyal medyada böyle ilginç mesajlar var, neyi duyduğu belirsiz insanların paylaşımları var. Sadece dikkat çekmek için takipçi kasmak için konuşuyorlar. Bizim yol haritamızda böyle bir şey yok. Biz yükseliş yönlü beklentimizi hâlâ korumaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hiç zarar etmeyen altın hangisi?
Birikim İçin Satarken Düşmeyen Altınlar Hangileri? Birikim yapmak isteyenler için altının değeri kadar, bozdururken yaşanacak kayıplar da önemlidir. Bozdururken zarar etmeyen altın türlerine bakıldığında, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve özellikle gram altın öne çıkar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bozdurunca değer kaybetmeyen bilezik hangisi?
Değer kaybetmeyen bilezikler genellikle yüksek saflıkta altından yapılmış ve kaliteli işçilikle üretilmiştir. 22 ayar altın bilezikler, genellikle değer kaybını en aza indirir çünkü altının saflığı yüksek olduğu için uzun vadede değerini korur.
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