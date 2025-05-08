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 | İrem Çınar

Ev alacaklar dikkat! İstanbul'da konut fiyatlarının en ucuz olduğu ilçe belli oldu

İstanbul'da konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçelerin deprem riski yüksek bölgelerle olduğu belirlendi. Şehrin en ucuz ilçesi ise metrekare fiyatı 26 bin 700 lirayla Esenyurt olarak öne çıkıyor.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 17:20

İstabul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem, en çok Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da hissedildi. Rakamlar da bu ilçelerde konut metrekare fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Esenyurt'ta konut metrekare fiyatı 26 bin 700 lira, Beylikdüzü'nde 37 bin 100 lira, Silivri'de 37 bin 800 lira, Avcılarda ise 38 bin 100 lira. Fiyatlar Küçükçekmece'de 43 bin 300, Büyükçekmece'de 45 bin lira düzeyine çıkıyor.

Ev alacaklar dikkat! İstanbul'da konut fiyatlarının en ucuz olduğu ilçe belli oldu

FAY HATTINA UZAK İLÇELER

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Bakırköy'de fiyat 94 bin 700 lira, Zeytinburnu'nda 60 bin 300 lira, Fatih'te 38 bin 300 lira. Kadıköy'de 128 bin 900 lira, Maltepe'de 67 bin, Kartal'da 59 bin 100, Pendik'te 49 bin 400 lira seviyesinde.

İstanbul'un fay hattına daha uzak, Karadenize sahili olan 6 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerden en pahalısı 124 bin 700 liralık metrekare fiyatı ile Sarıyer. Onu 85 bin 200 lira ile Beykoz, 74 bin 100 lira ile Şile takip ediyor. Fiyatlar Eyüpsultan'da 59 bin lira, Çatalca'da 44 bin 300 lira, Arnavutköy'de 34 bin 100 lira olarak belirlendi.

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ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#türkiye
#beylikdüzü
#esenyurt
#avcılar
#emlak
#konut fiyatları
#konut fiyatları
#İstanbul Deprem Riski
#Ekonomi
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