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 | İrem Çınar

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde tablo sil baştan: 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi

TCMB’nin Ocak ayındaki faiz indirimi, konut kredisi faizlerinde uzun süredir beklenen düşüşü beraberinde getirdi. Bu gelişme, 2025 yılı başında ev sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sundu. Konut kredisi faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesine inerken, kredi taksitlerinde de belirgin bir azalma yaşandı. İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin güncellenmiş ödeme planı…

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Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde tablo sil baştan: 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ve ocak aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleri, finans piyasalarında etkisini göstermeye başladı. Mevduat ve kredi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanırken, özellikle konut sektöründe hareketlilik dikkat çekiyor. Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı sosyal konut projelerine yönelik beklentilerle birlikte, konut kredisi faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, hem ev sahibi olmayı düşünenler hem de yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bankalar arasında faiz oranları ve ödeme koşulları farklılık gösterebildiğinden, en avantajlı seçeneği belirlemek için kapsamlı bir karşılaştırma yapması gerekiyor. Kredi faiz oranlarının yanı sıra, vade süresi, geri ödeme planları ve ek masraflar da dikkate alınarak bilinçli bir karar verilmesi tavsiye ediliyor.

Özellikle düşük faiz oranlarının sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için, doğru zamanda ve doğru şartlarla kredi kullanımı, uzun vadede finansal avantaj sağlayabilir. Ancak ev sahibi olmak isteyenlerin, bütçelerine uygun bir ödeme planı oluşturması ve ilerleyen dönemde faiz oranlarında olası değişiklikleri göz önünde bulundurması da önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.719.293 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 32.187,84 TL

Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.455.939 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.181.758 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.490.828 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

2 milyonluk konuta ne kadar kredi çıkar?
1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
ETİKETLER
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#konut kampanyası
#Ekonomi
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