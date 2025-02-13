Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde tablo sil baştan: 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ve ocak aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleri, finans piyasalarında etkisini göstermeye başladı. Mevduat ve kredi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanırken, özellikle konut sektöründe hareketlilik dikkat çekiyor. Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı sosyal konut projelerine yönelik beklentilerle birlikte, konut kredisi faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, hem ev sahibi olmayı düşünenler hem de yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bankalar arasında faiz oranları ve ödeme koşulları farklılık gösterebildiğinden, en avantajlı seçeneği belirlemek için kapsamlı bir karşılaştırma yapması gerekiyor. Kredi faiz oranlarının yanı sıra, vade süresi, geri ödeme planları ve ek masraflar da dikkate alınarak bilinçli bir karar verilmesi tavsiye ediliyor.
Özellikle düşük faiz oranlarının sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için, doğru zamanda ve doğru şartlarla kredi kullanımı, uzun vadede finansal avantaj sağlayabilir. Ancak ev sahibi olmak isteyenlerin, bütçelerine uygun bir ödeme planı oluşturması ve ilerleyen dönemde faiz oranlarında olası değişiklikleri göz önünde bulundurması da önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287 TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.719.293 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.563.227 TL
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 30.153,60 TL
Toplam Ödeme: 3.636.682 TL
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 32.187,84 TL
Toplam Ödeme: 3.884.300 TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.455.939 TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.066.643 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.181.758 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.490.828 TL