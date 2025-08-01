Ev alacaklar dikkat! Masraflardan müteahhit sorumlu

İstanbul'da ev almak isteyen bir vatandaşın yaşadığı mağduriyet, ev alım sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha gündeme getirdi. Müteahhitin X numaralı kat olarak gösterdiği dairenin belediye raporlarında Y katı olarak çıkması, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ gibi kurumlarda işlemlerin aksamasına yol açtı.

İGDAŞ'ın sayaç bağlamak için bina projesinin yeniden çizilmesini talep etmesi ve bankanın ekspertiz süreçleri nedeniyle, vatandaş hem ek masraflarla hem de zaman kaybıyla karşılaştı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Tgrthaber.com’a ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri ve bu tür mağduriyetlere karşı çözüm önerilerini anlattı.

MAĞDUR OLAN YİNE VATANDAŞ!

Sayaç işlemleri için durumu İGDAŞ'a izah eden vatandaş olumsuz bir geri dönüş aldı. İGDAŞ yetkilileri çözüm için; bina projesinin yeniden çizdirilmesini istedi. Tgrthaber.com'a konuşan mağdur vatandaş; 'İGDAŞ'ın bizden istediği proje çiziminin maliyeti 50 bin TL. Öte yandan bankanın bize kredi vermesi için daireyi göndermesi şart. Gelen ekspertiz için 25 bin TL verdik. Ancak aldığımız daire X numaralı daire zannederken Y numaralı daire olduğunu ifade eden banka yetkilisi, daireye kredi veremeyeceklerini ifade etti. Tamamıyla mağdur durumdayız' ifadelerini kullandı.

MASRAFLARDAN MÜTEAHHİT SORUMLU TUTULUR!

Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı ve TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü şunları söyledi: Çok sık karşılaşılmasa da satın alınan dairenin tapu kaydı ile belediyedeki kaydı arasında farklılıklar doğabilmektedir.

Satın alınan dairenin tapu kaydındaki numarası ile belediyedeki numarataj kaydındaki numarasının farklı olması durumunda, bu durum hem mülkiyet hem de kullanım açısından sorunlara yol açabilir. Özellikle emlak vergisi, abonelik işlemleri (elektrik, su, doğalgaz) ve satış işlemlerinde problemlere neden olabilir. Bu tür uyuşmazlıklarda tapudaki kayıtlar esas alınır.

Tapu kaydındaki daire numarası, dairenin yasal ve resmi numarasıdır ve mülkiyetin tanımlanmasında esas alınır. Belediyedeki numarataj kaydının tapuyla uyumlu olması gerekir. Eğer bir uyuşmazlık varsa, hem tapu sicilinde hem de belediye kayıtlarında düzeltme talep etme hakkınız bulunmaktadır. Belediye kaydının farklı olması, emlak vergisi ödemelerinde veya su, elektrik, doğalgaz gibi abonelik işlemlerinde sorunlara yol açabilir.

Eğer numara farklılığı nedeniyle dairenin satışında veya kredi kullanımında aksama söz konusu ise tüketicinin yani daireyi satın alan kişinin doğrudan muhatabı müteahhit yani satıcıdır. Müteahhit, alıcıya vadettiği ve sattığı yeri vermek durumunda olup tapunun da bu şekilde tescil edilmiş olması gerekir. Müteahhit tüketicinin yani alıcının uğramış olduğu zarar ve yapmış olduğu masraflardan da sorumlu tutulabilir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRSİNİZ!

Numara farklılığı genellikle belediyelerin numarataj işlemlerindeki hatalardan veya müteahhidin projeyi yanlış kaydetmesinden kaynaklanabilir. Bu durumda, belediye veya müteahhit sorumlu tutulabilir. Eğer yanlışlık maddi bir hatadan kaynaklanıyorsa (örneğin numaralandırmanın yanlış yapılması) maddi hata kolaylıkla düzeltilebilir. Ancak hata maddi hata dışındaki sebeplerden olmuş ise bu durumda hukuki yollara başvurarak kaydın düzeltilmesini sağlamak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekir.