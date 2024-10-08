Ev alacaklar için 'Altın konut modeli' önerisi! Yüzde 25 peşinat, 15 yıl vade: İşte tüm detaylar...

08 Ekim 2024 08:48 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:20

Altın fiyatlarının son yıllarda hızlı bir yükseliş kaydetmesiyle yatırımcı alımlarını artırdı. Altına olan talep her geçen gün artarken konut fiyatlarının yükselişe geçmesi ve faizlerin artması yatırımcıyı ev almaktan vazgeçirdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan konuyla ilgili bir öneri geldi. Bahçıvan Türkiye'de vatandaşın elinde ciddi bir altın stokunun olduğunu ifade ederek 'Altın konut modeli' önerisini gündeme getirdi. İşte tüm detaylar...

Altın​ Türkiye'de sıklıkla tercih edilen geleneksel bir yatırım​ aracı olarak bilinirken fiyatların üst üste rekor kırması talebi daha çok artırdı. Vatandaş birikimlerini enflasyon​ korumak için altın almaya devam ederken yüksek faizler otomobil ve konut​ piyasasını durma noktasına getirdi. Yerli ve yabancı pek çok uzman Merkez Bankası'nın faiz​ indirimlerine 2025 yılından önce başlamayacağını söylüyor. Altın konut modeli ile yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve konut piyasasının canlanması için İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Altın yılbaşından bu yana değerine değer katarak en çok kazandıran yatırım oldu. Ocak 2024'te 1.983 seviyelerine gelen altın, geçtiğimiz haftalarda 3 bin liraya kadar yükseldi. Uzmanlar altının yıl sonunda 3 bin 500 2025 yılında ise 4 bin liranın üzerine çıkacağını ifade ediyorlar. Altın fiyatlarının sürekli değer kazanması buna karşın konut ve taşıt kredilerindeki artış vatandaşı altın almaya yönlendiriyor.

ALTIN STOĞU 400 MİLYAR DOLAR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak Altın konut modelini gündeme getirdi. Bahçıvan, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda doğru kullanabileceği en önemli şanslarından bir tanesinin altın fiyatlarındaki yükselme olduğuna dikkat çekti. Bahçıvan, vatandaşın ciddi anlamda bir altın stoğu olduğunu belirterek ifade ederek "Bu rakamın da yaklaşık 400 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.

ALTIN KONUT MODELİ

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’na konut olan Bahçıvan konut piyasasının canlanması ve yastık altındaki birikimin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir model ortaya koydu. "Altın Konut Modeli" önerisinde bulunan Bahçıvan, Altının çıkış döneminde Türkiye pasifte kalmamalı, bunu kullanmalı" açıklamasını yaptı. Bahçıvan ev alacaklar için yüzde 25 peşinat ve 15 yıl vadeli koonut kredisini gündeme getirdi.

MERKEZ REZERVLERİNİ ARTIRSIN

Bahçıvan konut piyasası durgun, altın da böylesi canlı iken bunun ekonomik fırsata çevrilebileceğini öne sürerek “Vatandaş aldığı konutun %25- 30’unu yastık altı altınını getirerek ödesin, Merkez bu altını alsın rezervlerini artırsın. Sonra da 10- 15 yıllık konut kredisini sübvansiyonlu versin.” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomim Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, "Ev kadını ev alsın diyor bu model. Altın bu kadar prim yapmışsa ev kadınını tapuyla ödüllendirilebilir" açıklamasını yaptı.