Ev alacaklar için kritik açıklama! Ömrü en fazla 60 yıl diyerek isyan etti

12 Kasım 2024 12:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:35

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, parasal sıkılaşma ve yüksek faiz oranlarına rağmen 2023 yılı sonunda konut satışlarının 1,3 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyor. Konut fiyatlarının düşüşe geçtiği bu dönemde bir fırsat oluştuğunu vurgulayan Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, beton binaların ömrünün 60 yıl olduğunu belirterek, "Yık-dök mantığı sürdürülemez hale geldi ve önünü alamadığımız gider kalemine dönmüştür" ifadelerini kullandı.

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, sektördeki "yeni" kavramının ön plana çıkacağına dikkat çekti. Çekici, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan gayrimenkul sektörünün dinamiklerini 2025'ten itibaren yeniden şekillendireceklerini belirtti. Teknolojinin sektördeki rolünün giderek arttığını ifade eden Çekici, özellikle yapay zekâ ve diğer teknolojik yeniliklerin sektöre entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

"BU YIL YAPILAN SATIŞLAR GEÇEN YILI GERİDE BIRAKACAK"

Çekici, 2024 yılı sonu itibarıyla gayrimenkul satışlarının geçen yılki 1 milyon 226 bin adetlik rakamı geride bırakacağını ve sektörde artan proje satışlarının, faiz oranlarının aşağıya çekilmesiyle destekleneceğini vurguladı. Ancak sektördeki iniş-çıkışların sürdürülebilir çözümlerle aşılması gerektiğinin altını çizen Çekici, kamu, STK ve akademinin ortaklaşa bir konut politikası oluşturması gerektiğine işaret etti.

BETONARME YAPILARA ALTERNATİF YÖNTEMLER

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, betonarme yapıların ekonomik ve çevresel zararlarını giderek daha fazla fark ettiklerini söyledi. Özgün, geleneksel beton yapıların yerine taş, ahşap ve çelik gibi alternatif malzemelerle yapılan konut üretimine yönelmenin, hem depreme karşı dayanıklılığı artırmak hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlamak adına önemli olduğunu belirtti. Bu alternatif yöntemlerin maliyetlerinin beton kadar yüksek olmadığını ve daha hızlı üretim imkânı sunduğunu belirtti.

Özgün, depremden sonra güvenlik kaygısının daha önde olduğunu kaydederek, konutların artık daha düşük katlı yapıldığını söyledi ve beton binaların ömrünün genellikle 60 yıl olduğunu hatırlatarak, sürdürülebilir konut üretiminin önemini vurguladı.

KONUT SATIŞLARI 1,3 MİLYONU BULACAK

Ayrıca, 2023’ün ilk dokuz ayında konut satışlarının yüzde 5,2 oranında arttığını belirten Özgün, yıl sonunda satış adetlerinin 1,3 milyon civarına ulaşacağını öngördü. Fiyatların reel olarak düştüğünü söyleyen Özgün, bu durumu yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirdi.