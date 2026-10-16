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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:19

Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:19

(TÜİK), Eylül ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 63,8 oldu.

Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim

0:00 182
HABERİN ÖZETİ

Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artarak 51 bin 519 oldu.
İkinci el konut satışları ise %15,3 azalarak 90 bin 871 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışları %5,1 artarak 23 bin 397'ye ulaştı.
İlk el iş yeri satışları %13,2 artışla 5 bin 789, ikinci el iş yeri satışları ise %10,5 azalışla 11 bin 556 oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 397, DİĞER KONUT SATIŞLARI 118 BİN 993 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 oranında azalarak 118 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA YÜZDE 3,8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.

Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Konut satışlarında dikkat çeken değişim

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA YÜZDE 3,8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 5 BİN 789, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞL

ARI 11 BİN 556 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 5 bin 789 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında azalarak 11 bin 556 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 683, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 16 BİN 662 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 oranında artarak 683 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 oranında azalarak 16 bin 662 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI EYLÜL AYINDA YÜZDE 13,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 13,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 10,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,3 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,0 azaldı.

KategoriSatış TürüEylül Satış AdediYıllık Değişim Oranı (%)Toplam İçindeki Payı (%)
Konut Satışlarıİlk El51.519+%3,9%36,2
İkinci El90.871-%15,3%63,8
İpotekli23.397+%5,1%16,4
Diğer118.993-%11,6%83,6
İş Yeri Satışlarıİlk El5.789+%13,2-
İkinci El11.556-%10,5-
İpotekli683+%37,7-
Diğer16.662-%5,0-
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#konut satışları
#türkiye istatistik kurumu
#Iş Yeri Satışları
#Konut Satış İstatistikleri
#İş Yeri Satış İstatistikleri
#Ekonomi
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