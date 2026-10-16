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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:54

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL oldu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:54

(TCMB), Ekim ayı ’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,63 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,94 oldu.
Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 36,00 olarak belirlendi.
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 51,55 TL, 12 ay sonrası beklentisi ise 59,26 TL olarak açıklandı.
GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9, 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9 olarak öngörüldü.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu () beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 19,70’inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Yıllık Enflasyon Beklentileri (TÜFE)
DönemÖnceki Anket Dönemi (%)Bu Anket Dönemi (%)
Cari Yıl Sonu29,6129,63
12 Ay Sonrası23,7023,89
24 Ay Sonrası18,3217,94
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Dağılımı (Ekim 2026)
Enflasyon Aralığı (%)Ortalama Olasılık Tahmini (%)Nokta Tahmin Dağılımı (%)
%21,00 - 22,9931,9022,73
%23,00 - 24,9934,5648,48
%25,00 - 26,9917,8919,70

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,37 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 34,28 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 22,02 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,32‘sinin beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 40,35‘inin beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 21,05’inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,00 iken, bu anket döneminde yüzde 36,00 oldu. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 58,60 TL iken, bu anket döneminde 59,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tüfe
#piyasa katılımcıları anketi
#Abd Doları Tl
#Bİst Repo Ve Ters-repo Pazarı
#Ekonomi
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